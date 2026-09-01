Presentación de la LI Festa da Empanada de Carral e do Folclore Galego

Presentación de la LI Festa da Empanada de Carral e do Folclore Galego Cedida

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Carral (A Coruña) se prepara para repartir más de 5.000 raciones en su Festa da Empanada

La cita se celebrará este jueves en el Campo da Feira y combinará las elaboraciones de tres obradores locales con las actuaciones de cuatro agrupaciones de música tradicional

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Carral (A Coruña) celebrará este jueves, 3 de septiembre, la LI Festa da Empanada de Carral e do Folclore Galego, una cita que reunirá gastronomía y música tradicional en el Campo da Feira. La jornada comenzará a las 18:30 horas y la organización espera superar las 5.000 raciones de empanada repartidas.

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El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, presentó este martes la programación acompañado por la concejala de Cultura, Turismo y Comercio, Isabel López, y varios maestros panaderos del municipio.

La empanada volverá a ser la gran protagonista de una celebración que alcanza su edición número 51. Los asistentes podrán probar diferentes variedades elaboradas por Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar, con propuestas de atún, zamburiñas, bacalao o pulpo.

"Esperamos que este año podamos llegar a repartir más de 5.000 raciones, de diferentes clases", señaló el regidor, que agradeció la implicación de los panaderos y de las entidades folclóricas participantes.

Cuatro actuaciones de música tradicional

La parte musical arrancará también a las 18:30 horas con O Rueiro de Tabeaio. A las 19:00 horas actuará As Cantareiras das Encrobas, seguida de Xodó, a las 19:45 horas. El Grupo de Música Tradicional Arnela cerrará el programa a partir de las 20:30 horas.

La Festa da Empanada será además uno de los primeros grandes actos de las Fiestas del Socorro, cuya programación continuará esa misma noche con una verbena protagonizada por París de Noia y Los Coleguitas.