Qué hacer en Ferrol por las fiestas de San Ramón 2026 hoy, viernes 28 de agosto Quincemil

La programación de conciertos gratuitos de las fiestas de San Ramón 2026 traerá hoy hasta la plaza de Armas de Ferrol una cita triple de Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, conocidos por ser unas de las figuras más destacadas del electrolatino internacional.

Por otro lado, las esperadas fiestas de Covas estrenarán sus desfiles de disfraces y carrozas el día de hoy.

Concierto de Danny Romero, José de Rico y Herny Méndez

Hoy a las 20:30 horas tenemos una cita triple en plaza de Armas con algunos de los nombres más destacados de la escena urbana española.

Para empezar, Danny Romero es un influyente DJ y cantante de la electrónica latina y urbana, autor de temas como Agáchate; también tenemos a José de Rico, cantante urbano multiplatino que amasa grandes hits, como Rayos de Sol, el cual comparte con Henry Méndez, cantante dominicano autor de El Tiburón (The Shark), un auténtico éxito internacional.

Una noche para no dejar de bailar con los mayores éxitos del urbano y electrolatino.

Fiestas de Covas

Las celebraciones de las fiestas de Covas son un gran evento dentro de la programación de las fiestas de Ferrol debido a los desfiles de Carrozas que nos recuerdan al Entroido.

El día de hoy se inaugurarán por todo lo alto, prometiendo volver a llenar las calles de este barrio ferrolano de disfraces de todo tipo.

ABANCA Pantín Classic Galicia Pro 2026

Hoy continúa la 39.ª edición de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro, un evento deportivo que combina uno de los campeonatos de surf más grandes a nivel mundial con una serie de propuestas gastronómicas, iniciativas medioambientales y actuaciones musicales.

Hoy seguimos con la cuarta jornada del evento principal de ABANCA Pantín Classic: la competición WSL International QS 6000, una prueba que reparte al ganador 6000 puntos del ranking regional y las Challenger Series.

Ten en cuenta que los horarios de la competición se determinarán en función de las condiciones del mar.

Como parte de la programación de ABANCA Pantín Classic Galicia Pro también se celebrará Pantín Sound, un festival de música gratuito. Hoy, viernes 28, tenemos cita con Jeremías San Martín, Pavlenha y DJ Caste.

A lo largo de estos días también se podrá disfrutar de las siguientes actividades: