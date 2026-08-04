Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña) ya tiene programa para sus fiestas: música, gastronomía y tradición

Las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros, en A Coruña, ya tienen cartel y programación oficial para su edición de 2026. La comisión organizadora ha desvelado un programa que se prolongará durante seis jornadas, del 20 al 25 de agosto, con propuestas para todos los públicos en las que no faltarán la música en directo, las tradicionales citas gastronómicas, las actividades infantiles, los actos religiosos y las grandes verbenas.

La programación arrancará el jueves 20 de agosto con la Festa do Chourizo, prevista para las 21:00 horas. A la misma hora comenzará también la cuarta edición de la foliada en el Torreiro de Pita, que contará con las actuaciones de Do Rives y Alana, dando el pistoletazo de salida a unos días de intensa actividad festiva.

El viernes 21 será el turno de la música en directo. La jornada comenzará a las 17:00 horas con la actuación de Son do Xaco y continuará ya por la noche con los conciertos de Slouro, a partir de las 21:30 horas, y de La Banda de Ayer, que compartirá escenario con Praa desde las 22:30 horas.

El sábado 22 de agosto será una de las jornadas más completas del programa. A mediodía se celebrará la VIII Travesía a Nado ao Castelo, seguida de la Festa dos Callos y una sesión vermú. Por la tarde habrá una fiesta infantil en el parque Luis Seoane y, a las 19:00 horas, la misa del Carmen cantada por la Coral Lembranzas. La noche continuará con una gran churrascada antes de las actuaciones de Marebella, a las 22:00 horas, y Ortiga, que subirá al escenario a las 23:45 horas.

La programación del domingo 23 comenzará temprano con las tradicionales alboradas. A las 12:00 horas tendrá lugar la salida del ramo acompañado por el grupo Santaia y una hora más tarde se celebrará la misa solemne del Santísimo, también amenizada por la Coral Lembranzas. La jornada continuará con una nueva Festa dos Callos, acompañada de empanada y sesión vermú, antes del concierto de Mägos, previsto para las 21:30 horas.

El lunes 24 de agosto estará especialmente dedicado a las familias durante la tarde con una nueva fiesta infantil en el parque Luis Seoane. A las 20:00 horas se celebrará la Festa do Lagostino y, ya por la noche, llegará una de las grandes verbenas de las fiestas con las actuaciones de New York y Kike Varela, seguidas por Baiuca, que cerrará la jornada desde las 23:30 horas.

Las celebraciones concluirán el martes 25 con una gran sardiñada a partir de las 20:00 horas. Después subirán al escenario Tiruleque y Los Satélites, dos de las formaciones más populares del circuito festivo gallego, antes de que los fuegos artificiales, programados para las 00:30 horas, pongan el broche final a las fiestas de Santa Cruz 2026.