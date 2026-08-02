Mercedes Peón reivindica la cultura gallega en A Coruña con un concierto de raíz, poesía y vanguardia

La plaza de María Pita cambió de registro este domingo para acoger el segundo gran concierto de las Fiestas de María Pita. Tras el multitudinario estreno con Luz Casal, fue el turno de Mercedes Peón, que presentó una propuesta artística en la que la música de raíz gallega, la poesía y la experimentación sonora se dieron la mano ante un público menos numeroso, pero muy atento durante toda la actuación.

El espectáculo arrancó con un recital de la poeta coruñesa Yolanda Castaño, que abrió la velada con varios de sus versos y marcó desde el primer momento el tono de una propuesta en la que distintas disciplinas artísticas convivieron sobre el escenario.

Tras esa introducción literaria comenzó el concierto de Mercedes Peón. La segunda pieza contó con la intervención de la cantante Yolanda Allegue, que puso su voz a la composición junto a la propia Peón.

A lo largo de la noche, Mercedes Peón fue interpretando algunas de las composiciones más representativas de su trayectoria, acompañada por una propuesta escénica que combinó tradición y vanguardia. No faltaron las gaitas ni las panderetas, dos de los elementos más reconocibles de la música tradicional gallega, que convivieron con percusiones, bases electrónicas y una cuidada puesta en escena. El resultado fue un viaje por la cultura gallega desde una mirada contemporánea, una de las principales señas de identidad de la artista.

Lejos de limitarse a reproducir el folclore tradicional, Peón volvió a demostrar su capacidad para reinventarlo, alternando momentos de gran fuerza rítmica con pasajes más íntimos y evocadores. El público respondió con largos aplausos tras las distintas interpretaciones y siguió con atención un concierto muy diferente al que había inaugurado las fiestas apenas un día antes.