La cumbia de La Delio Valdez aterriza en A Coruña con un concierto gratuito en María Pita

La plaza de María Pita volverá a convertirse este lunes en el epicentro de la música en directo con la actuación de La Delio Valdez, una de las formaciones más reconocidas de la escena latinoamericana actual. La banda argentina será la protagonista de una nueva cita de las Noites de María Pita, incluidas en la programación de las fiestas de la ciudad.

El grupo llegará a A Coruña inmerso en su gira internacional de 2026, un recorrido que lo está llevando por escenarios de Europa y América. Su espectáculo destaca por una combinación de cumbia, ritmos populares latinoamericanos y una puesta en escena concebida para el directo, con un marcado carácter festivo.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, subrayó que la presencia de la formación responde a la apuesta municipal por ofrecer una programación "diversa, internacional y de máxima calidad", capaz de reunir en la ciudad tanto a artistas consolidados como a proyectos de referencia en diferentes estilos musicales.

El edil también destacó que uno de los rasgos distintivos de las fiestas de este año es la variedad de propuestas incluidas en el cartel. Según explicó, la programación reúne desde pop y rock hasta música tradicional, canción de autor y sonidos latinoamericanos, con el objetivo de llegar a públicos de todas las edades y gustos.

En los últimos años, La Delio Valdez se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la música popular argentina gracias a una propuesta que actualiza la cumbia sin perder de vista sus raíces. Esa combinación le ha permitido hacerse un hueco en algunos de los principales festivales internacionales.

La actuación forma parte del ciclo Noites de María Pita, uno de los ejes centrales de las fiestas coruñesas, que durante todo el mes de agosto ofrecerán conciertos gratuitos en la plaza con artistas nacionales e internacionales.