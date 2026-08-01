Santiago pone el broche a las fiestas del Apóstol con un multitudinario concierto de The Rapants

Las Festas do Apóstolo 2026 ya son historia. Santiago de Compostela vivió este viernes su última gran jornada festiva con una despedida que volvió a congregar a miles de personas en las calles de la ciudad. La noche estuvo protagonizada por el concierto de The Rapants y por el espectáculo de los tradicionales Fogos Pequenos, que cerraron varios días de celebraciones con una exhibición de luz y sonido.

La primera de las grandes citas tuvo lugar en la praza da Quintana, donde la banda muradana reunió a una multitud de seguidores. El grupo, convertido en uno de los principales referentes del panorama musical gallego, protagonizó uno de los conciertos con mayor expectación de toda la programación festiva, llenando por completo el recinto y confirmando el tirón del que goza actualmente.

Tras la actuación musical, la atención se trasladó hacia la Alameda, donde numerosos compostelanos y visitantes aguardaban el inicio del espectáculo pirotécnico encargado de despedir oficialmente las fiestas.

Un cierre con miles de espectadores

Aunque el despliegue no alcanzó la dimensión del espectáculo celebrado durante la noche del 24 de julio, el montaje volvió a ofrecer una intensa sucesión de efectos visuales durante cerca de veinte minutos.

El lanzamiento se realizó desde un único punto, situado en la zona de la escalinata que comunica el Paseo da Ferradura con el Campus Vida, desde donde se iluminaron los cielos de Santiago con una combinación de explosiones, figuras aéreas y composiciones de diferentes colores.

La exhibición fue seguida desde la Alameda, pero también desde otros puntos elevados de la ciudad, donde numerosos espectadores buscaron una panorámica privilegiada para contemplar el final de las fiestas.

Un desenlace que volvió a sorprender

Los asistentes permanecieron pendientes hasta los últimos instantes del espectáculo, conscientes del protagonismo que suele tener la parte final de los Fogos Pequenos tras la experiencia del año pasado.

El desenlace volvió a concentrar algunos de los momentos más espectaculares de la noche, con una sucesión de explosiones de gran altura y una intensa traca final que hizo resonar buena parte del entorno antes de dar paso a un prolongado aplauso del público.