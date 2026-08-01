El Noroeste de A Coruña elimina las invitaciones para los conciertos del Castillo de San Antón

El Castillo de San Antón por la noche en una imagen de archivo. shutterstock

El Festival Noroeste Estrella Galicia incorporará este año una importante novedad en uno de sus escenarios más singulares. El Castillo de San Antón contará por primera vez con un espacio accesible para el público y, además, no será necesario retirar invitaciones para asistir a los conciertos programados en este enclave.

Según ha informado la organización, el escenario se ubicará a los pies de la fortaleza, en la explanada anexa, una disposición que permitirá aumentar la capacidad respecto a anteriores ediciones y facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

La medida busca mejorar la experiencia del público en uno de los emplazamientos más emblemáticos del festival, desde el que será posible disfrutar de los conciertos con vistas a la bahía coruñesa durante la puesta de sol.

Dos actuaciones al atardecer

El nuevo escenario de San Antón acogerá dos actuaciones dentro de la programación del XXXIX Festival Noroeste Estrella Galicia. La primera llegará el miércoles 5 de agosto, a las 21:00 horas, con la actuación de Anna Andreu, una de las voces más destacadas de la canción de autor en catalán. La artista presentará su repertorio acompañada por la batería Marina Arrufat, con quien publicó en 2025 el disco Vigilia, un trabajo que gira en torno a la espera, la noche y los instantes previos a un acontecimiento importante.

Un día después, el jueves 6 de agosto, también a las 21:00 horas, será el turno de la portuguesa Ana Lua Caiano, una de las propuestas internacionales del cartel. Su proyecto combina la música tradicional de Portugal con bases electrónicas, sintetizadores y grabaciones de campo, construyendo un sonido que conecta el folclore con la creación contemporánea.

Más capacidad y mejor accesibilidad

El cambio de ubicación permitirá incrementar el aforo disponible en este espacio, además de eliminar las barreras que dificultaban el acceso en anteriores ediciones.

De este modo, la organización pretende que un mayor número de asistentes pueda disfrutar de las actuaciones sin necesidad de gestionar una invitación previa, al tiempo que garantiza la accesibilidad para personas con problemas de movilidad.

Los dos conciertos coincidirán con el atardecer, uno de los momentos más característicos del enclave, lo que convertirá el escenario del Castillo de Santo Antón en uno de los puntos más atractivos del festival.

Un festival gratuito con más de tres décadas de historia

El Festival Noroeste Estrella Galicia celebrará este año su 39.ª edición, consolidado como uno de los principales festivales urbanos gratuitos de España y una de las citas musicales de referencia en Europa.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de A Coruña con el patrocinio de Estrella Galicia y cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de Concertos do Xacobeo, y de la Diputación de A Coruña. Durante varios días, distintos escenarios repartidos por la ciudad volverán a reunir a artistas nacionales e internacionales con acceso libre para el público.