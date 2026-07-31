Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, viernes 31 de julio Quincemil

El día de hoy ponemos el broche de oro a las fiestas del Apóstol 2026, que durante diez días han llenado las calles compostelanas de música de todos los lugares del mundo, espectáculos en vivo, juegos para todas las edades e impresionantes espectáculos pirotécnicos que iluminaron el cielo de Santiago de Compostela.

Para cerrar esta nueva edición por todo lo alto, tenemos a The Rapants y la Orquesta Suavecito como las dos opciones musicales que animarán la capital gallega hasta altas horas de la noche. El toque final vendrá dado por el espectáculo pirotécnico que se podrá observar desde el paseo de la Alameda y sus alrededores.

Concierto de The Rapants

El grupo gallego con mayor proyección en los últimos años ha sido el elegido para cerrar por todo lo alto las fiestas del Apóstol 2026.

The Rapants darán un concierto multitudinario a las 22:00 horas en la Praza da Quintana, donde reunirán a vecinos y visitantes deseosos de vivir una de las mejores verbenas del verano.

Espectáculo de la Orquesta Suavecito

Como cada año, el paseo de la Alameda será el entorno encargado de cerrar la jornada de fiestas con las actuaciones de algunas de las orquestas más destacadas del panorama gallego. El último concierto de la edición dará inicio a las 22:00 horas y se extenderá hasta la madrugada.

El día de hoy, viernes 31, podremos disfrutar de una actuación de la Orquesta Suavecito.

Espectáculo pirotécnico

Como ya es tradición en las fiestas del Apóstol, el evento que pondrá el broche de oro a estos diez días de celebraciones será el gran espectáculo pirotécnico que tendrá lugar a las 23:30 horas.

En este caso, los fuegos artificiales se lanzarán exclusivamente desde el paseo de la Alameda, por lo que te recomendamos que te acerques con antelación si no te quieres quedar sin sitio.

Con este espectáculo lumínico, la ciudad de Compostela se despide de sus fiestas del Apóstol hasta el año que viene.

Cantos de Taberna

Como novedad del último día de celebración de las fiestas del Apóstol 2026, tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva edición de los Cantos de Taberna, una excelente manera de disfrutar de la música local y tradicional de Galicia.

Los Cantos de Taberna darán inicio a las 21:00 horas con una actuación de Xirandaina en la Rúa de San Lázaro y otra de Os Estalotes en la Rúa de San Pedro.

Alborada diaria

La alborada del día de hoy, viernes 31, estará a cargo de A.C. Grupo Novo Río Sarela y dará inicio a las 10:00 horas. El recorrido será desde Vista Alegre hasta la Alameda.