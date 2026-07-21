Percebe a precios populares en este pueblo gallego junto al mar el primer fin de semana de agosto

La Fiesta del Percebe de Cedeira (A Coruña) es uno de los eventos gastronómicos más destacados del verano en las Rías Altas gallegas.

En ella, vecinos y visitantes pueden disfrutar de este crustáceo hasta reventar a precios populares. Este año, la cita se celebrará a principios de agosto.

Fecha confirmada para la Fiesta del Percebe de Cedeira

El 1 y 2 de agosto son las fechas elegidas para la celebración de la Fiesta del Percebe de Cedeira, tal y como indica el cartel promocional de la Cofradía de Pescadores del municipio.

Bajo una gran carpa ubicada en el puerto, se distribuirán cientos de kilos de percebes para poder atender la gran afluencia que se junta alrededor de esta fiesta.

El precio del percebe todavía no está decidido, ya que depende de varios factores y solo se podrá establecer en los días previos. No obstante, en ediciones anteriores se ha ofrecido a precios populares para que todos los asistentes puedan disfrutar de este apreciado producto.

Por el momento, todavía no se han desvelado muchos detalles de la fiesta, aunque ya se conoce la fecha: tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto en el puerto, en horario de 12:00 a 17:00 horas.

En años anteriores, la celebración también contó con pulpo durante toda la jornada, una opción para degustarlo con calma.

Además de la parte gastronómica, se añadieron a la fiesta del año anterior hinchables terrestres y acuáticos, así como kayaks de los que se pudo disfrutar en la playa de Area Longa.

Esta nueva edición repite el 2 de agosto, de 16:30 a 19:30 horas. La inscripción para participar se realizará por orden de llegada el mismo día del evento.

El percebe, el producto que tiene como referencia Cedeira

Cada año el Ayuntamiento de Cedeira y la Cofradía de Pescadores colaboran en la organización de un programa festivo que se convierte en una de las principales referencias gastronómicas del verano.

El percebe, considerado como el rey del marisco debido a su inigualable sabor a mar, es el producto que tiene como referencia la villa de Cedeira, "una condición que dio lugar a la principal fiesta gastronómica de la localidad".

La Fiesta del Percebe se celebra desde hace tres décadas. Durante la cita gastronómica se reparten miles de raciones de este sabroso crustáceo, así como otras delicias gastronómicas típicas de nuestra cocina.

"Paralelamente se organizan visitas guiadas al mercado, actividades para niños y jornadas especiales en el museo Mares de Cedeira", señalan desde el propio Ayuntamiento.