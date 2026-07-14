Así serán las fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: conciertos, orquestas, cine, fuegos y mucho más

La edil de Festas en Santiago, Pilar Lueiro, y la diseñadora del cartel, Iria Aldegunde. Concello de Santiago

Santiago de Compostela ya conoce la programación de las fiestas del Apóstol 2026. El concello había dado a conocer la semana pasada que The Rapants cerrarían los festejos y este martes ha desgranado, día a día, las actuaciones musicales y culturales que se podrán disfrutar en la ciudad del 22 al 31 de julio

La encargada de darlo a conocer ha sido la edil de Festas, Pilar Lueiro, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la diseñadora del cartel, Iria Aldegunde.

La concejala ha destacado que la programación de las fiestas es "diversa, inclusiva, para todos os públicos" y que "pon en pé de igualdade a cultura de noso con outras manifestacións artísticas chegadas doutras latitudes".

Lueiro explicó además que este año las fiestas duran 10 días en vez de 15 porque el concello quería mantener la calidad en un contexto en el que los gastos han aumentado, al mismo tiempo que ha habido eventos en la ciudad. Así, esta mañana ha desgranado la programación completa a falta de que anuncie el pregonero.

Los conciertos

La Real Filharmonía dará inicio a las Festas do Apóstol con un concierto a las 20:00 horas el día 22 de julio, al que seguirá el 23 la actuación de Julian Marley. La artista mexicana Lila Downs y la cantautora gallega Belém Tajes estarán el 24 de julio en la praza da Quintana.

Las Xornadas do Folclore se celebrarán el 25 de julio, mientras que el domingo se celebrará el Día do Traxe Galego con música, artesanía y animación, así como con la actuación de la Banda Municipal de Música de Santiago con Pedro Lamas.

"Máis de 12 horas de música de inspiración tradicional con participación de artistas de Galicia, Arxentina, Portugal, Escocia e Castela. O luns chega con forza o rock and roll da banda gaditana La Perra Blanco. En contraste, o martes 28 haberá unha festa xitana galega, que é A Tarara, con moito flamenco galego e non galego", indicó Lueiro.

El rap también formará parte de la programación de las fiestas de la mano de Bewis de la Rosa el día 29. "A impulsora do rap rural non estará soa; ao escenario tamén subirá Eris Mackenzie con fusión de electrónica con música galega", avanzó la concejala de Festas.

La banda de indie formada por mujeres Shego será la protagonista del concierto Estrella Galicia el jueves 30, mientras que el punto final a la celebración lo pondrán The Rapants.

Orquestas y música tradicional

No faltarán, un año más, las orquestas de la Alameda. Pilar Lueiro ha dado a conocer este martes las actuaciones programadas:

Jueves 23: orquesta Finisterre

Viernes 24: orquesta Compostela

Sábado 25: Tania Veiras e Los Cumbias Pop

Jueves 30: Costa Dorada

Viernes 31: Suavecito

La música de cámara no faltará con los Peregrinos Musicais: el lunes 27 y el miércoles 29 en el Teatro Principal y el martes 28 en San Martiño Pinario.

Santiago contará, un año más, con el ciclo Compostela Cinema. Así, habrá proyecciones del lunes 27 al jueves 30 en la plaza de Lavacolla, la plaza da Veciñanza na Gracia, en el exterior del Centro Sociocultural de Verdía y en el parque Eugenio Granell.

Os Muiñeiros do Sarela, Pana Raiada, O Castro de Figueiras, Pena Maior de Marrozos y Novo Río Sarela amenizarán las alboradas, que recorrerán la ciudad todas las mañanas.

El día 31, además, habrá cantos de taberna en los barrios de San Lázaro e en San Pedro, con Xirandaina e Os Estalotes.

"Xadrez ao aire libre na Alameda, baile moderno na Quintana, a festa Miúda o día 23 no parque de Galeras de 17:30 a 21:00... non falta de nada, só ganas de pasalo ben", indicó Pilar Lueiro, que recordó que las atracciones de la Alameda tendrán horario inclusivo sin ruido los días 21, 28 y 29 de 17:00 a 19:00 horas.

El Punto Lila también estará instalado en la Alameda, en este caso del 22 al 31 de julio y en horario de 20:00 a 01:00 horas.

Espectáculo de luz y fuegos artificiales

Una amplia programación a la que se suma el espectáculo de luz sobre la fachada de Raxoi los días 24, 25 y 26, así como los fuegos artificiales a cargo de la empresa Pirotecnia Mediterráneo el 24 y el 31 de julio.

El espectáculo de luz regresa a la praza do Obradoiro y se proyectará sobre el Pazo de Raxoi. Con una duración aproximada de nueve minutos y varios pases, ha sido diseñado por la empresa Qatro Gatos. Habrá, además, varias oportunidades para verlo:

La noche del 24 de julio se proyectará entre las 00:00 y las 02:00 horas cada 15 minutos

Los días 25 y 26 de julio comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta las 01:00 horas, también con intervalos de 15 minutos

Los fuegos artificiales, por otro lado, mantienen las características de 2025, ya que la licitación fue por dos años con la empresa Mediterráneo. Así, habrá tres puntos de tirada el 24: Cidade da Cultura, parque Carlomagno y la Alameda.

Este será el emplazamiento desde el que se lancen el 31 de julio para despedir las fiestas a partir de las 23:30 horas.

El cartel

La autora del cartel de este año es Iria Aldegunde, una ilustradora compostelana que compaginó sus estudios en Filoloxía con su formación en cómic en la Escola Profesional de Banda Deseñada O Garaxe Hermético de Pontevedra. Participó en los libros colectivos Florencio en 2022 y Gaspar Fábulas en 2023, además de adaptar en 2024 a cómic Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas.

La joven explicó durante la rueda de prensa que el cartel busca homenajear a Camilo Díaz Baliño, sobre el que Lueiro indicó que llevaba 20 años haciendo los carteles de las Festas da Ascensión cuando "foi asasinado": "Este ano cúmprense 90 anos do asasinato de García Lorca, Anxel Casal e Díaz Baliño".

Cartel de las Festas do Apóstol 2026 en Santiago. Concello de Santiago

Aldegunde explicó la figura central del cartel está basada en la figura femenina alegórica del país, del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936: "Aquí podemos ver unha configuración que, segundo Díaz Baliño, en palabras de Risco, era unha unión, un casamento do ideal coa esperanza que se pode ver no verde da noria".

La noria es, precisamente, un elemento que refleja la importancia de seguir hacia delante con felicidad, mientras que el púrpura representa a la Iglesia, la fe, la esperanza y la libertad. El azul "solemne", por otro lado, forma parte de la segunda etapa de Díaz Baliño, con composiciones más simbólicas.

La autora aunó todos estos elementos en un bonito cartel en el que quería reflejar la tradición compostelana, siempre con la alegría de vivir en la ciudad.