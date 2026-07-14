Confirmado: doble fiesta gastronómica en Galicia con percebe a buen precio hasta reventar

El percebe es considerado como el rey del marisco. Este manjar exclusivo es, sin duda, el protagonista de la cocina marinera local por su sabor intenso y textura firme, carnosa y crujiente al morder.

Zonas como la Costa da Morte, especialmente O Roncudo, en Corme (A Coruña), son legendarias por producir los ejemplares más valorados. Los percebes de Xove, recogidos en A Mariña Lucense, también son considerados una exquisitez.

Doble fiesta gastronómica del percebe este fin de semana

Precisamente, estos dos municipios celebrarán las primeras fiestas del percebe del verano. Lo harán este fin de semana, con precios asequibles para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de este apreciado crustáceo.

En Xove (Lugo), la Fiesta del Percebe se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la plaza del ayuntamiento en una carpa instalada para la ocasión, y repartirá más de 1.500 raciones, alrededor de 400 kilos de mariscos.

Arrancará a las 12:00 horas con la lectura del pregón a cargo de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, seguida de la degustación del crustáceo a precios populares a la que están invitados vecinos y visitantes.

El ambiente festivo estará garantizado con la animación musical de Os Charangos de Neda y del grupo de cantos de taberna Espera Que Vou Mexar, que recorrerán el recinto llenando la jornada de música, alegría y buen ambiente.

Por otro lado, la Fiesta del Percebe de Corme, en Ponteceso (A Coruña), una de las grandes citas gastronómicas del calendario gallego, también se celebrará el 18 de julio en el Puerto de la localidad.

"El gran protagonista serán los percebes do Roncudo, recién llegados del Atlántico, en una jornada pensada para disfrutar del sabor y del orgullo percebeiro. Habrá música y fiesta durante todo el día", anima Costa da Morte Turismo.

Un total de 30 mariscadores desafiarán el mar entre las olas y las piedras para extraer el mejor producto del litoral, que será el gran protagonista en la próxima Fiesta del Percebe do Roncudo, declarada de Interés Turístico.

Además de la degustación del crustáceo a lo largo de la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un completo programa festivo, que dará comienzo a las 14:00 horas con un gran festival en el que participarán los siguientes artistas:

Alana

Kid Mount

Cande Gariso

Xmaseda

Borja Solla

Dmiron

Toni Seijas

Bermu

Drew Korme

DJ Beni

La entrada al festival es completamente gratuita.