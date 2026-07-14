Cuatro barrios de A Coruña celebran sus fiestas este fin de semana

Habrá quien este fin de semana tenga complicado elegir barrio. A Coruña encadena cuatro fiestas vecinales con programas capaces de alargar el vermú hasta el tardeo y el tardeo hasta bien entrada la noche. Orquestas, charangas, sesiones DJ, juegos populares, conciertos, churrascadas y hasta una procesión marítima componen una agenda pensada para disfrutar en la calle.

Las celebraciones comenzarán el viernes en Feáns, Mariñeiros-Peruleiro y Os Castros, mientras que As Xubias se incorporará el sábado. Cuatro propuestas con personalidad propia, pero con una misma idea de fondo: reunir a vecinos y visitantes alrededor de la música, la gastronomía y ese ambiente de fiesta de barrio que convierte cualquier plaza en el centro de la ciudad durante unas horas.

Feáns, tres días entre orquestas, cabezudos y tardeo

Las fiestas de Feáns en honor a la Virgen del Carmen comenzarán el viernes 17 con una primera noche eminentemente musical. Hugo Mosquera actuará a las 20:30 horas, seguido de Eli Morales a las 21:30 horas. A las 23:00 horas llegará uno de los platos fuertes de la jornada, la actuación de la Orquesta Cinema, encargada de poner a bailar al barrio hasta bien entrada la noche.

El sábado será uno de esos días en los que conviene acercarse pronto. A las 12:00 horas, Os Viqueiras de Ordes recorrerán Feáns acompañados de cabezudos, antes de la sesión vermú de Los Key, prevista para las 13:30 horas. La tarde continuará con DJ Javito a las 17:00 horas y con una actuación de Paco Pakolas a las 19:00, especialmente pensada para el público familiar. La Tuna de Veteranos de Coruña tomará el relevo a las 21:00 horas y Los Key regresarán al escenario a las 22:00 para cerrar la jornada.

El domingo tampoco habrá demasiado tiempo para descansar. Aturuxo abrirá el programa a las 12:00 horas y la Charanga Sorcha animará las calles desde las 13:00 horas. La Orquesta Travesía ofrecerá un primer pase a las 14:20 horas, antes de que la charanga vuelva a aparecer a las 16:30. Desde las 17:30 horas, DJ Javito propondrá un tardeo dedicado a los clásicos de los años 80 y 90, mientras que Travesía regresará a las 20:00 para poner el broche final.

Todos los horarios pueden consultarse en la agenda completa de las fiestas de Feáns.

Mariñeiros-Peruleiro, fiesta para todas las generaciones

La Praza de Mariñeiros será durante tres jornadas el epicentro de unas fiestas que mezclan música, propuestas infantiles, artesanía y actividades intergeneracionales. La celebración comenzará el viernes a las 20:00 horas con la inauguración oficial. Una hora después actuará Begoña García y, a partir de las 23:30, DJ Javito se encargará de prolongar la primera noche.

El sábado arrancará a las 11:00 horas con una chocolatada popular intergeneracional y la apertura de un mercadillo de artesanía, que permanecerá instalado hasta las 18:00 horas. A mediodía, Laurita Pita ofrecerá un cuentacuentos en gallego en la plazuela del Grupo de Pescadores, mientras que el Grupo Miami amenizará la sesión vermú desde las 14:00 horas.

La tarde estará reservada para los más pequeños, con fiesta de la espuma e hinchables desde las 17:00 horas. La música recuperará después todo el protagonismo: DJ JuanM actuará a las 19:00 horas, DJ Gramola a las 21:00 y el Grupo Miami regresará a las 22:30. Quienes todavía tengan energía podrán continuar con una nueva sesión de DJ JuanM a las 00:30 horas.

El domingo habrá pasarrúas desde las 11:00 horas con Contiños da Feira, dentro del programa Arraigo, y una nueva jornada del mercadillo de artesanía. Gremlins Pop Rock pondrá música a la sesión vermú a las 13:30 horas, antes del tardeo de DJ Mon a las 15:30. La plazuela del Grupo de Pescadores volverá a contar con DJ JuanM a las 16:00, mientras que la Nova Trova Coruñesa actuará a las 17:00. El cierre llegará a las 20:00 horas de la mano del Grupo The Muppets.

La programación puede consultarse al detalle en la agenda de las fiestas de Mariñeiros-Peruleiro.

As Xubias celebra el Carmen mirando al mar

Las fiestas del Carmen de As Xubias condensarán en dos días todo lo que se espera de una celebración marinera: comida popular, música tradicional, juegos, fuegos artificiales y una procesión por el mar.

El programa comenzará el sábado a las 13:00 horas con el pregón, a cargo del anunciado como el “vecino más especial”, y una sesión vermú amenizada por El Corta. A las 14:00 horas llegará uno de los momentos más sabrosos del fin de semana, con la presentación de tortillas y el servicio de pulpeira en la plazoleta. El concurso de tortillas se celebrará a las 15:00 horas.

La tarde continuará a las 17:00 horas con una búsqueda del tesoro y juegos populares. A las 19:00 será el turno de la música tradicional con Eidos y, una hora después, comenzará una gran churrascada. El sorteo de dos jamones se celebrará a las 21:00 horas, antes de una noche musical con Folkolicos, Kafé de Pota y DJ. A medianoche, los fuegos artificiales pondrán el punto final a la primera jornada.

El domingo comenzará con una nueva sesión vermú a las 14:00 horas, amenizada por música tradicional. A las 15:00 se servirá un almuerzo a base de fideuá de zorza y queso de Arzúa, combinación contundente para tomar fuerzas antes del verbeneo de fin de fiesta, previsto para las 16:00 horas.

El momento más simbólico llegará a las 17:00 horas con la procesión marítima, una cita estrechamente vinculada a la celebración del Carmen. El programa terminará a las 18:00 horas con el tradicional juego de la rana.

La agenda completa de las fiestas del Carmen de As Xubias recoge todos los actos y horarios.

Os Castros, una romería con Luar na Lubre como gran reclamo

El Parque de San Diego volverá a convertirse en un gran campo de romería con la celebración de la Romaría dos Castros, que ofrecerá tres jornadas de música gallega, baile, juegos y comida popular. Además, durante todos los días habrá pulpo y churrasco, por lo que tampoco faltarán motivos gastronómicos para acercarse.

La fiesta comenzará el viernes a las 19:00 horas con un pasacalles de Cántigas da Terra. A las 21:00 tendrá lugar el pregón, pronunciado por Maika y Willy Sieiro Vázquez, y apenas quince minutos después comenzará la actuación de Tres Pesos. La primera noche se completará a las 22:30 horas con el músico coruñés Xurxo Fernandes.

El sábado llegará la jornada más intensa. El grupo Donaire será el encargado de despertar el barrio con su música, antes de que Maghúa anime la sesión vermú de las 13:00 horas. A continuación se celebrará un xantar popular y, a las 16:00, comenzarán los juegos tradicionales.

El público familiar tendrá una cita a las 17:00 horas con Cé, Orquestra Pantasma. Ya por la noche actuarán Acordeireta, a las 21:00 horas, y Luar na Lubre, que subirá al escenario a las 22:15 como uno de los grandes nombres del programa. DJ Misa cerrará la jornada desde las 23:45 horas.

La romería se despedirá el domingo con una alborada de Donaire, un nuevo xantar popular a las 13:00 horas y la actuación de Pan Sen Fron a partir de las 16:00. Será el último capítulo de un fin de semana en el que Os Castros reivindicará la música de raíz y la convivencia vecinal.

Todos los detalles están disponibles en la agenda de la Romaría dos Castros.

Con cuatro celebraciones simultáneas, este fin de semana el problema no será encontrar un plan en A Coruña, sino decidir por qué barrio empezar.