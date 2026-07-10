Las fiestas de Vilaboa arrancan en Culleredo (A Coruña) con medidas especiales de seguridad

Dispositivo de seguridad para las fiestas de Vilaboa, en Culleredo (A Coruña). Concello de Culleredo

Las fiestas patronales de Vilaboa, en Culleredo, comienzan este viernes 10 de julio y se prolongarán hasta el martes 14 con un amplio dispositivo especial de seguridad ante la previsión de que miles de personas acudan a los festejos desde distintos puntos del municipio y de su entorno.

El operativo estará coordinado por la Guardia Civil, la Policía Local, el Servicio Municipal de Emerxencias y el 061, con especial atención a la protección de los asistentes y a la regulación del tráfico. El Concello reforzará además las patrullas de la Policía Local durante el horario nocturno, cuando se espera una mayor afluencia de público.

Como una de las principales novedades, el Ayuntamiento dispondrá de un sistema de videovigilancia controlado desde un puesto de mando avanzado equipado con varios monitores para supervisar las imágenes captadas por las cámaras instaladas en la zona de las fiestas.

En materia de movilidad, se prohibirá el estacionamiento en el entorno de los festejos y se ampliarán los espacios peatonales mediante vallas. Además, agentes de seguridad regularán de forma permanente el paso de peatones entre la plaza de la Iglesia y la zona de las atracciones.

Cortes de tráfico y Punto Violeta

Desde las 20:30 horas de cada jornada permanecerán cerradas al tráfico la calle Senra y la avenida de Cordeda. El Concello también habilitará plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, una zona para taxis en la avenida de Vilaboa y un espacio reservado para ambulancias en la calle Breogán.

Las noches del lunes y del martes se instalará además un Punto Violeta frente a la iglesia, atendido por profesionales especializados para ofrecer información, asesoramiento y atención ante posibles casos de acoso o agresión sexista.

El Concello de Culleredo también hace un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar de las fiestas de forma responsable, promoviendo el cuidado del entorno y la protección de la salud durante los cinco días de celebración.