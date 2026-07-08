The Rapants cierra las Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: vuelve el espectáculo de luz al Obradoiro

Santiago de Compostela ya conoce los primeros flecos de las Fiestas del Apóstol 2026. El concello hacía público ayer por la noche que The Rapants cerrarían los festejos con un concierto el 31 de julio y este martes ha presentado un avance de la programación, entre la que se encuentra el regreso del espectáculo de luz y sonido a la praza do Obradoiro.

La concelleira de Festas, Pilar Lueiro, recordó que además del concierto de The Rapants ya se había confirmado la actuación de la artista mexicana Lila Downs y la cantautora gallega Belém Tajes el 24 de julio en la praza da Quintana.

El espectáculo de luz regresa a la praza do Obradoiro y se proyectará sobre el Pazo de Raxoi. Con una duración aproximada de nueve minutos y varios pases, ha sido diseñado por la empresa Qatro Gatos. Habrá, además, varias oportunidades para verlo:

La noche del 24 de julio se proyectará entre las 00:00 y las 02:00 horas cada 15 minutos

Los días 25 y 26 de julio comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta las 01:00 horas, también con intervalos de 15 minutos

"A través dun percorrido narrativo, cheo de imaxinación, a fachada cobrará vida mediante varias escenas que xogarán coa arquitectura do edificio. Imaxe e son avanzarán da man para sorprendernos. Recoméndolle a todo o mundo que veña a velo", señaló Lueiro.

La edil de Festas incidió en la importancia de seguir las indicaciones en materia de seguridad, ya que habrá varias ocasiones de poder disfrutar del espectáculo, financiado con la recaudación de la tasa turística.

Días señalados

Las fiestas comenzarán el día 22 con el pregón, con el protagonista todavía por confirmar, y terminarán el 31 de julio con el concierto de The Rapants. No faltarán el tradicional Día do Traxe el domingo 26, las Xornadas do Folclore el sábado 25, los cabezudos, las orquestas en la Alameda y las atracciones desde el día 18. La Festa Pícara será el 23.

Los fuegos artificiales, por otro lado, mantienen las características del año pasado, ya que la licitación fue por dos años con la empresa Mediterráneo. Así, habrá tres puntos de tirada el 24: Cidade da Cultura, parque Carlo Magno y la Alameda. Este será el emplazamiento desde el que se lancen el 31 de julio para despedir las fiestas a partir de las 23:30 horas.

El ayuntamiento dará a conocer en los próximos días las actuaciones previstas entre el 22 y el 31 de julio. Lueiro informó de que el concello ya ha cerrado las contrataciones: "Viñemos para botar o concello abaixo".

Santiago cuenta este año con un presupuesto similar al del año pasado para celebrar las Fiestas del Apóstol, unos 900.000 euros. El espectáculo de luces cuesta alrededor de 100.000 euros, mientras que la licitación establecía unos 259.569 euros anuales para los fuegos.