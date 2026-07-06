La Orquesta Panorama y Los Satélites se reúnen cerca de A Coruña este miércoles desde las 21:30 horas

Los meses de julio y agosto son los que concentran el mayor número de fiestas en toda Galicia. Durante esta semana, la mayoría de los municipios organizan amplias programaciones que combinan actuaciones de orquestas, gastronomía y actividades para todos los públicos.

En este contexto, las Festas do Verán 2026 de Boiro (A Coruña) comenzaron el pasado 3 de julio y se prolongarán hasta este miércoles, día 8, con la actuación de dos de las orquestas más seguidas de la comunidad.

Gran cierre de fiestas en Boiro

Después de varios días de celebración, Boiro encara la recta final de sus Festas do Verán 2026 con tres jornadas repletas de música y ambiente festivo. Tras las actuaciones de orquestas como Capitol y La Ocaband, el concierto de Ortiga, el tributo a Julio Iglesias, los pasacalles y la lectura del pregón, el municipio se prepara para vivir algunos de los momentos más esperados de su programación.

Este lunes 6 de julio será el turno de las orquestas Gran Parada y Origen, que subirán al escenario a partir de las 22:00 y 00:00 horas respectivamente. Además, ese día por la mañana habrá alboradas y cantos de taberna, una tradición que también se repetirá el martes 7.

Esa segunda noche llegará uno de los platos fuertes de las fiestas, con las actuaciones de Marbella y París de Noia, dos de las formaciones más seguidas del panorama musical gallego y habituales en las grandes verbenas del verano.

Las Festas do Verán se despedirán el miércoles 8 por todo lo alto. La jornada comenzará con una sesión vermú amenizada por La Duendeneta y culminará con una gran verbena protagonizada por Panorama y Los Satélites, dos de las orquestas más populares de Galicia.

La fiesta continuará de madrugada con la actuación de la orquesta América, prevista para las 02:00 horas, poniendo el broche final a seis días de música, tradición y celebración.

Resto de la programación de las Festas do Verán de Boiro

Lunes 6 de julio

10:00 horas: alboradas con Arume

11:00 horas: Festa das Peñas en el Parque da Cachada

12:00 horas: cantos de taberna con As da Boina e Mar de Cabo

21:00 horas: Gramola Gominola en la Praza do Centro Social

22:00 horas: orquesta Gran Parada en la Praza de Galicia

00:00 horas: orquesta Origen en la Praza de Galicia

Martes 7 de julio

10:00 horas: alboradas con Arume

12:00 horas: cantos de taberna con A Dorniña e Xoaniñas

12:30 horas: pasacalles con Treboada

22:00 horas: orquesta Marbella en la Praza de Galicia

23:00 horas: Melidaos e Lumieira en la Praza do Centro Social

00:00 horas: orquesta París de Noia en la Praza de Galicia

Miércoles 8 de julio