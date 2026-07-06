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La Orquesta Panorama y Los Satélites se reúnen cerca de A Coruña este miércoles desde las 21:30 horas
La París de Noia hará su parada en este municipio el martes
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Los meses de julio y agosto son los que concentran el mayor número de fiestas en toda Galicia. Durante esta semana, la mayoría de los municipios organizan amplias programaciones que combinan actuaciones de orquestas, gastronomía y actividades para todos los públicos.
En este contexto, las Festas do Verán 2026 de Boiro (A Coruña) comenzaron el pasado 3 de julio y se prolongarán hasta este miércoles, día 8, con la actuación de dos de las orquestas más seguidas de la comunidad.
Gran cierre de fiestas en Boiro
Después de varios días de celebración, Boiro encara la recta final de sus Festas do Verán 2026 con tres jornadas repletas de música y ambiente festivo. Tras las actuaciones de orquestas como Capitol y La Ocaband, el concierto de Ortiga, el tributo a Julio Iglesias, los pasacalles y la lectura del pregón, el municipio se prepara para vivir algunos de los momentos más esperados de su programación.
Este lunes 6 de julio será el turno de las orquestas Gran Parada y Origen, que subirán al escenario a partir de las 22:00 y 00:00 horas respectivamente. Además, ese día por la mañana habrá alboradas y cantos de taberna, una tradición que también se repetirá el martes 7.
Esa segunda noche llegará uno de los platos fuertes de las fiestas, con las actuaciones de Marbella y París de Noia, dos de las formaciones más seguidas del panorama musical gallego y habituales en las grandes verbenas del verano.
Las Festas do Verán se despedirán el miércoles 8 por todo lo alto. La jornada comenzará con una sesión vermú amenizada por La Duendeneta y culminará con una gran verbena protagonizada por Panorama y Los Satélites, dos de las orquestas más populares de Galicia.
La fiesta continuará de madrugada con la actuación de la orquesta América, prevista para las 02:00 horas, poniendo el broche final a seis días de música, tradición y celebración.
Resto de la programación de las Festas do Verán de Boiro
Lunes 6 de julio
- 10:00 horas: alboradas con Arume
- 11:00 horas: Festa das Peñas en el Parque da Cachada
- 12:00 horas: cantos de taberna con As da Boina e Mar de Cabo
- 21:00 horas: Gramola Gominola en la Praza do Centro Social
- 22:00 horas: orquesta Gran Parada en la Praza de Galicia
- 00:00 horas: orquesta Origen en la Praza de Galicia
Martes 7 de julio
- 10:00 horas: alboradas con Arume
- 12:00 horas: cantos de taberna con A Dorniña e Xoaniñas
- 12:30 horas: pasacalles con Treboada
- 22:00 horas: orquesta Marbella en la Praza de Galicia
- 23:00 horas: Melidaos e Lumieira en la Praza do Centro Social
- 00:00 horas: orquesta París de Noia en la Praza de Galicia
Miércoles 8 de julio
- 10:00 horas: alboradas con Arume
- 12:00 horas: cantos de taberna con Nunca e Tarde e Ventos do Mar
- 13:00 horas: sesión vermú en la calle peatonal con Duendeneta
- 21:30 horas: orquesta Satélites en la Praza de Galicia
- 23:00 horas: 9Louro en la Praza da Mancomunidade
- 00:00 horas: orquesta Panorama en la Praza de Galicia
- 02:00 horas: orquesta América en la Praza de Galicia