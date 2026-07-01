Las fiestas del Carmen de As Pontes adelantan las orquestas que actuarán del 17 al 20 de julio

As Pontes ya empieza a preparar una de sus grandes citas del verano. Las fiestas del Carmen han adelantado las orquestas y formaciones que actuarán entre el 17 y el 20 de julio, cuatro jornadas en las que el municipio volverá a convertirse en uno de los puntos de referencia de la verbena gallega en el norte de la provincia de A Coruña.

El cartel llega con varios nombres de primer nivel dentro del circuito festivo. Entre ellos destaca Panorama, una de las orquestas más seguidas de Galicia y habitual en las grandes citas populares del verano. También figuran otras formaciones muy conocidas por el público verbenero, como París de Noia, Los Satélites, Olympus, La Misión, Players y Origen, que completan una programación pensada para llenar de música las noches pontesas.

La programación arrancará el jueves 17 de julio con la actuación de Panorama, que será la encargada de abrir el ciclo de grandes verbenas. La orquesta llegará a As Pontes como uno de los grandes atractivos de las fiestas, en una jornada que previsiblemente reunirá a numerosos vecinos y visitantes. Además, ese día dará un concierto gratuito Mikel Erentxun a las 22:00 horas.

El viernes 18 de julio será el turno de La Misión y Players, dos propuestas que mantendrán el ritmo festivo en la segunda noche de celebraciones. La combinación de ambas formaciones refuerza el carácter popular de unas fiestas que suelen reunir a público de diferentes edades y procedencias.

Uno de los días más potentes del cartel será el sábado 19 de julio, con doble presencia de grandes orquestas gallegas: París de Noia y Los Satélites. La coincidencia de ambas en una misma jornada convierte la noche del sábado en una de las más esperadas de las fiestas del Carmen de As Pontes.

El programa musical se cerrará el domingo 20 de julio con Olympus y Origen, que pondrán el broche a cuatro días de música, diversión y ambiente festivo en el municipio. La organización presenta las celebraciones bajo el lema “¡Vive la fiesta!”, con una propuesta centrada en la música en directo y en el formato de gran verbena.

Unas fiestas de referencia en el norte de Galicia

Las fiestas del Carmen son una de las citas señaladas del calendario estival de As Pontes de García Rodríguez, un municipio con fuerte tradición festiva y con capacidad para atraer visitantes de toda la comarca do Eume, Ferrolterra y el entorno coruñés. Su ubicación, a un desplazamiento cómodo desde Ferrol, A Coruña o Lugo, hace que estas celebraciones sean también una opción para quienes buscan planes de verano fuera de la ciudad, con algunas de las orquestas más populares de Galicia reunidas en apenas cuatro días.

El avance musical queda así:

17 de julio: Mikel Erentxun y Panorama

Mikel Erentxun y Panorama 18 de julio: La Misión y Players

La Misión y Players 19 de julio: París de Noia y Los Satélites

París de Noia y Los Satélites 20 de julio: Olympus y Origen

Con este primer cartel, As Pontes confirma que sus fiestas del Carmen volverán a apostar por una programación de gran formato, con noches de verbena y nombres destacados del panorama musical gallego.