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La Orquesta Panorama anuncia todas sus actuaciones de julio en Galicia, Asturias y Castilla y León
La emblemática formación actuará en fiestas tan emblemáticas como las del apóstol de Arteixo o As Somozas, el carmen de Marín y Muros o las Festas de Verán de Boiro
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La Orquesta Panorama acaba de comenzar un verano en el que recorrerá buena parte de Galicia y España. La formación comandada por Lito sigue siendo y tiene ante sí semanas muy ajetreadas. En julio solo descansará cuatro días de 31, y actuará en fiestas emblemáticas de Galicia y el noroeste español.
La primera fecha del mes la tiene lejos de su sede de Caldas de Reis, ya que inaugurará julio en Burgos. No volverá a Galicia hasta el día 4, ya que el 3 actua en Llanera (Asturias). A lo largo del mes de julio tocará en fiestas emblemáticas con las de Coia, en Vigo, las Festas do Verán de Boiro, las de Mosteirón, en Sada y las fiestas del Carmen de Marín, Muros y Pontevedra.
Panorama tocará en la gran cita de Callobre, en A Estrada, y estará presente en las fiestas del apóstol de . Concluirá el mes actuando en A Dorna en Ribeira y en un recital de orquestas en Montalvo (Sanxenxo), y el último día de julio lo pasará en Siero (Asturias).
La agenda completa de Panorama en julio
- Jueves, 2 de julio: Burgos (Burgos)
- Viernes, 3 de julio: Posada de Llanera, Llanera (Asturias)
- Sábado, 4 de julio: Serés, Castroverde (Lugo)
- Domingo, 5 de julio: Goián, Tomiño (Pontevedra)
- Martes, 7 de julio: Coia, Vigo (Pontevedra)
- Miércoles, 8 de julio: Boiro (A Coruña)
- Jueves, 9 de julio: Vilamaior, Verín (Ourense)
- Viernes, 10 de julio: Mosteirón, Sada (A Coruña)
- Sábado, 11 de julio: Pardesoa, Forcarei (Pontevedra)
- Domingo, 12 de julio: Marín (Pontevedra)
- Lunes, 13 de julio: Agones, Pravia (Asturias)
- Miércoles, 15 de julio: Muros (A Coruña)
- Jueves, 16 de julio: Pontevedra (Pontevedra)
- Viernes, 17 de julio: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)
- Sábado, 18 de julio: Teixeiro (Lugo)
- Domingo, 19 de julio: Meaño (Pontevedra)
- Lunes, 20 de julio: Pontellas, O Porriño (Pontevedra)
- Martes, 21 de julio: Callobre, A Estrada (Pontevedra)
- Miércoles, 22 de julio: Guntín (Lugo)
- Jueves, 23 de julio: Arteixo (A Coruña)
- Viernes, 24 de julio: As Somozas (A Coruña)
- Sábado, 25 de julio: Parada de Amoeiro, Amoeiro (Ourense)
- Domingo, 26 de julio: Figueiró, Tomiño (Pontevedra)
- Lunes, 27 de julio: Santa Marta de Tormes (Salamanca)
- Miércoles, 29 de julio: Ribeira (A Coruña)
- Jueves, 30 de julio: Playa de Montalvo, Sanxenxo (Pontevedra)
- Viernes, 31 de julio: El Carbayu, Lugones, Siero (Asturias)