La Orquesta Panorama anuncia todas sus actuaciones de julio en Galicia, Asturias y Castilla y León

La Orquesta Panorama acaba de comenzar un verano en el que recorrerá buena parte de Galicia y España. La formación comandada por Lito sigue siendo y tiene ante sí semanas muy ajetreadas. En julio solo descansará cuatro días de 31, y actuará en fiestas emblemáticas de Galicia y el noroeste español.

La primera fecha del mes la tiene lejos de su sede de Caldas de Reis, ya que inaugurará julio en Burgos. No volverá a Galicia hasta el día 4, ya que el 3 actua en Llanera (Asturias). A lo largo del mes de julio tocará en fiestas emblemáticas con las de Coia, en Vigo, las Festas do Verán de Boiro, las de Mosteirón, en Sada y las fiestas del Carmen de Marín, Muros y Pontevedra.

Panorama tocará en la gran cita de Callobre, en A Estrada, y estará presente en las fiestas del apóstol de . Concluirá el mes actuando en A Dorna en Ribeira y en un recital de orquestas en Montalvo (Sanxenxo), y el último día de julio lo pasará en Siero (Asturias).

La agenda completa de Panorama en julio