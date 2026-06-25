Empiezan las Fiestas de San Pedro 2026 en Santiago de Compostela: cortes de tráfico y programación

San Pedro comienza hoy jueves sus fiestas patronales en Santiago de Compostela con una amplia programación en la que habrá desde conciertos hasta rutas o talleres. Una gran variedad de actividades para que se lo pasen en grande tanto pequeños como mayores hasta el próximo domingo.

Las fiestas de este barrio compostelano reúnen cada año a miles de personas. Santiago, además, acoge mañana viernes la Festa do Orgullo de Conxo, que conllevará el corte de la plaza de Conxo entre las 10:00 y las 22:00 horas de este 26 de junio. No serán los únicos cortes previstos en las próximas jornadas debido a las celebraciones.

Cortes de tráfico

La celebración de las Fiestas de San Pedro conlleva cortes de tráfico y desvíos desde este jueves hasta el domingo. Las afectaciones previstas son las siguientes:

Desvíos por corte de tráfico en las rúas de San Pedro y Concheiros, entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio

Con motivo de las fiestas del barrio de San Pedro, las líneas 9, 13, C5 y C11 realizarán los siguientes desvíos:

El viernes 26 de junio, entre las 18:00 y las 23:00, se cortará al tráfico la rúa de San Pedro, corte que le afectará a las líneas 13 y C11.

El sábado 27, se cortarán al tráfico las rúas de San Pedro y Concheiros desde las 8:00 hasta la finalización de los servicios del día, afectando a las líneas 13 y C11; y a las líneas 9, 13 y C5 en sentido Concheiros – Angustia – Bonaval

Por último, el domingo 28 entre las 10:00 y las 14:00 habrá cortes puntuales con motivo de un desfile, que le afectará a la línea C11 en su paso por San Pedro

Desvío sentido norte, de Virxe da Cerca a San Pedro y Concheiros

De viernes a domingo, en los momentos de corte de la rúa de San Pedro, las líneas 13 y C11 se desviarán desde Virxe da Cerca por San Roque, Pastoriza, avda. Rodríguez de Viguri y avenida de Lugo. La línea C11 retomará su itinerario habitual hacia Fontiñas en la avenida de Lugo, y la línea 13 finalizará recorrido en la parada (86) avda. de Lugo, cruce Quiroga Palacios, desde donde iniciará de nuevo el servicio

Paradas suprimidas línea C11: (397) Porta do Camiño; (511) rúa San Pedro nº 58; (219) Cruceiro de San Pedro

Paradas suprimidas línea 13: (397) Porta do Camiño; (497) San Pedro, igrexa; (498) Calzada de San Pedro, Don Bosco; (499) rúa Belvís, convento; (111) avda. Teodomiro, Seminario Menor; (416) Quiroga Palacios nº 10; (417) Quiroga Palacios nº 54

Desvío sentido sur, desde la avenida Rodríguez de Viguri a Concheiros – Bonaval - San Roque

El sábado 27, en el momento de corte de la rúa Concheiros, las líneas 9, 13 y C5 se desviarán continuando por avenida Rodríguez de Viguri, Anxo Casal, Pastoriza y San Roque, retomando a partir de ahí su itinerario habitual

Paradas suprimidas: (196) Rodríguez de Viguri, acceso Concheiros; (220) Cruceiro de San Pedro; (154) Campo da Angustia; (557) San Domingos de Bonaval; (639) Valle Inclán La Salle

Programación completa

La programación completa de las fiestas del barrio, que se prolongarán entre el 25 y el 28 de junio, día a día es la siguiente:

Jueves 25 de junio

17:30 horas. Banco da Memoria / Praza da Lectura (Rúa da Carricova 5). Habrá intérprete de signos

19:30 horas. Real Banda de Cadeiras Encartables, con salida de la praza da Lectura (Rúa da Carricova 5)

20:30 horas. Pregón a cargo de Nathalie Budiño y Sandra Garrido en el Cruceiro de San Pedro. Habrá intérprete de signos

21:30 horas. Coro Unitario en la praza da Angustia

22:30 horas. Faia Díaz & Bleuenn Le Friec no Adro da Angustia

00:00 horas. Ruta Morcegueiro con Morcegos de Galicia. Salida de la plaza da Igrexa, con reserva previa en festasdobarrio@gmail.com

00:00 horas. O Misterio da Luz. Yincana para personas adultas, con salida de O Adro da Angustia. Los grupos serán de cuatro o cinco personas y las reservas deben hacerse en festasdobarrio@gmail.com

Viernes 26 de junio

18:00 horas. Pasacalles de los cabezudos con Cincocentos. Rúa de San Pedro 111

18:00 horas. Malfeitas teatro presenta Asesinato a los postres en la Escola Unitaria

20:00 horas. Concierto de Fuego Lolita de CX Almáciga en la Cruz de San Pedro

20:45 horas. Concierto de Xalundres de CX Almáciga en la Cruz de San Pedro

21:00 horas. Carauta teatro presenta Unha casa de tolos. CX Don Bosco

El viernes, además, será posible disfrutar de la Pandereitada Sideral en la praza 8M. Esta es la programación:

20:30 horas. Aula de Baile Tradicional con Rebeca Tallón

21:30 horas. Requinta de Lampai

23:00 horas. Balteira

01:00 horas. Foliada

Sábado 27 de junio

11:00 horas. Alboradas con As Pallocas y Doners&Kebaps

11:00 a 13:00 horas. Taller de collage colaborativo Eu recorto, ti pegas, por Diego Estebo. En el CGAC

11:00 a 13:00 horas. Taller de cadáveres exquisitos Pinto porque me toca, por Lucía Amoedo y Sofía Mediero. En el CGAC

12:00 a 13:00 horas. Taller Pezas de froita e música electrónica, por Juanma LoDo. En la Cruz de San Pedro

13:00 horas. Sesión vermú con el Trío la Noche de O Grove. En la praza 8M

17:00 A 19:00 horas. Jam de apoyo a Camps Breakerz Gaza x Break Inclán. En la praza da Lectura

17:30 a 20:30 horas. Juegos Vaidavai y pintacaras. En la praza da Angustia

19:00 horas. Ruta Paxareiro por SEO BirdLife, con salida de la praza de la Iglesia de San Pedro. Hay que reservar previamente en festasdobarrio@gmail.com

19:00 horas. Bailar o Barrio con Andrea Quintana y M.Wilson. El punto de encuentro es la Cruz de San Pedro

20:00 horas. Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela en Concheiros

21:00 horas. Carauta Teatro presenta Unha casa de tolos en el Centro Don Bosco

El mercado social se celebrará todo el día, mientras que conforme el día da paso a la noche dará comienzo la Noite do Lastro en la praza 8M. Estas son las actuaciones previstas:

Ataque Escampe

Averío. Reserva Natural Travesti

DJ Lúa Gándara y Badaladas orgullosas

Domingo 28 de junio

11:00 horas. Alboradas con Não faz mal y Airiños do Maycar

13:00 horas. Baile tradicional de A Xuntanza en la Cruz de San Pedro y la praza 8M

La romería del parque de Belvís se celebrará el domingo al mediodía con pulpo y churrasco, así como una barra de bebidas a cargo de la comisión, que pide a los asistentes que lleven "copo e cartos da casa". La jornada estará amenizada por la Asociación de Xogos Tradicionais de Compostela y un bingo musical.