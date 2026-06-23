San Juan en A Coruña ya dura tres días: "Llevamos más de 24 horas en la playa y estamos sin dormir"

Para muchos jóvenes, San Juan ya no es solo la noche del 23 de junio. La celebración empieza mucho antes. Algunos comenzaron a ocupar parcelas en la playa del Orzán durante la madrugada del domingo al lunes, cuando todavía faltaban más de 48 horas para la quema de las hogueras.

La carrera por conseguir un buen espacio en el arenal arrancó antes incluso de que amaneciese el día 22. A las cuatro de la mañana ya había grupos instalándose sobre la arena con tiendas de campaña, sacos de dormir, mantas, sombrillas, neveras y hasta maletas. A primera hora de la mañana, encontrar una parcela libre en determinadas zonas del Orzán ya era complicado.

Este martes, día en el que se celebra San Juan, muchos de esos jóvenes amanecieron en la playa tras haber pasado allí la noche. Algunos reconocen estar agotados. Otros afrontan la jornada con la misma energía que cuando llegaron. Todos coinciden en una cosa: el esfuerzo merece la pena para asegurarse un buen sitio.

"Ayer llegamos a las cuatro de la mañana para coger una parcela grande y una buena zona. Algunos llegaron a las cuatro, otros a las cuatro y cuarenta y otros fueron llegando sobre las nueve o las diez. Somos unos 20 o 25", explica uno de los grupos que se encuentra en el arenal.

La organización no ha sido sencilla. "Fuimos haciendo turnos toda la tarde y toda la noche. No hemos dormido nada. Los que llegaron primero sí pudieron descansar algo, pero nosotros estuvimos controlando la parcela y seguimos despiertos", cuentan.

Su plan para aguantar hasta la gran noche también está perfectamente organizado. "Ahora iremos a casa a ducharnos y a coger el bañador y el bikini. Otros aguantarán aquí hasta mañana. También iremos a comer por turnos", explican.

La playa es de todos

La imagen del Orzán a primera hora de la mañana mostraba abundantes residuos repartidos por la arena. Sin embargo, muchos de los jóvenes que han pasado la noche en la playa quieren desvincularse de esa imagen y piden que no se generalice.

"Hemos recogido nuestra parcela, lo tenemos completamente limpio. Esta noche teníamos las cosas por aquí tiradas, pero hoy estuvimos recogiendo a primera hora para que esté todo limpio. Animamos a otros jóvenes a recoger, que la playa es de todos" señalan.

La misma reflexión hacen otros tres jóvenes llegados desde fuera de Galicia. Su historia comienza una semana atrás. "Somos de fuera de A Coruña. Salimos de casa hace una semana, hicimos el Camino de Santiago y llegamos a A Coruña ayer a las cinco de la mañana. Desde ese momento estamos aquí", explican.

Su grupo, formado por entre 18 y 20 personas, acumula ya más de 24 horas en la playa. No es la primera vez que viven la experiencia. "Es el tercer año que venimos y nunca hemos tenido ninguna queja. Siempre ha sido muy divertido. Esperamos que sea una noche mágica", aseguran.

Eso sí, también lanzan un mensaje de responsabilidad. "Hay que disfrutar, pero con cabeza. Todos los años hay accidentes y hay que tener cuidado. Y también hay que limpiar. Para algo hay contenedores. Después las playas quedan hechas un asco".

Dos jóvenes esta mañana en su parcela en la playa del Orzán

Turnos para vigilar las parcelas

La estrategia de ocupar espacio con antelación se repite por todo el arenal. Un joven cuenta que fue uno de los primeros de su grupo en llegar. "Yo llegué a las siete de la mañana en bici y ya había bastante gente. Había muchas parcelas, pero todavía quedaba algo de sitio. Cogí esta y otras dos más para otros grupos", relata.

Desde entonces, la vigilancia ha sido constante. "Reservé para mi grupo y para los demás. Hemos pasado la noche por turnos. Quisimos quedarnos la mayoría, pero organizamos relevos por la mañana y por la tarde. Hoy haremos igual y ya pasaremos la tarde todos juntos".

Con apenas unas horas para que comience oficialmente la gran noche, el Orzán ofrece una imagen cada vez más habitual: la de cientos de jóvenes que convierten San Juan en una celebración que dura mucho más de una noche y que empieza días antes con una misión clara: conseguir la mejor parcela de la playa.