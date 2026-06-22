Los secretos que esconde la falla de San Juan de A Coruña: "Dentro colocamos cajas de la fruta"

David Romero frente a la falla de San Juan de Riazor de este 2026. CGM

Seis meses y unas 40 horas en la arena repartidas en cuatro días. Este es el trabajo necesario para que cada 23 de junio pueda erigirse, y arder, la falla de San Juan en A Coruña. La familia Romero es la responsable desde hace unos 40 años, cuando la impresionante escultura no se situaba en las playas.

David Romero, actual responsable, lleva viviendo esta tradición desde su niñez. En los años 80, recuerda, la falla se colocaba en otros puntos de la ciudad, cuando las hogueras de Riazor y Orzán no eran todavía la imagen típica de la Noite Meiga.

"Tengo ese recuerdo, 4 o 5 años tendría, de ver la falla en el Parrote, encima de una gabarra", explica.

Desde hace ya varias décadas su ubicación se ha trasladado a la playa de Riazor, donde los paseantes ya han podido ver este lunes la escultura casi casi terminada. "El tema principal es el eclipse. Vendrá gente a hacer turismo y también a ver la Torre de Hércules, el Milenium, la escultura de María Pita o vienen en los cruceros", comenta sobre los elementos que componen la falla de este año.

No falta un guiño al deporte local, que tantos éxitos ha cosechado este año. En un cohete que lleva a los clubs a lo más alto están ya colocadas las referencias a Maristas, Dépor, Liceo o Básquet Coruña. Este martes se acabarán de colocar algunos elementos de más equipos. Muchos de ellos estarán presentes en el prendido de la falla, cuando dé la medianoche.

En total, la falla mide algo más de 13 metros de alto y pesa unas cinco toneladas. Debido a su peso, una grúa tuvo que colocar algunas de las piezas, como las galerías, que ya superaban los mil kilos.

El proceso comienza en el mes de enero, con el diseño de un boceto que desde el estudio de Romero presentan al Concello para su aprobación.

Después empieza el montaje de las piezas, elaboradas con cartón, fibra de vidrio y "mucha, mucha, mucha madera".

"La estructura y las zonas lisas son todo madera", explica el también carpintero.

Sin dudar, David Romero señala que el montaje es la parte más complicada de todo el proceso: "Lo traes todo estudiado, pero que encaje todo es lo más complejo. Este año tuvimos además muchísimo calor".

Dentro, el secreto para que prenda bien está en cómo llenar la estructura. "Antes de subir las galerías echamos un montón de cajas de fruta, porque prenden muy rápido y con la pirotecnia se quema todo bien".

Falla del San Juan 2026 de A Coruña. CGM

Al contrario de lo que pudiera parecer, ver la falla quemarse no le da pena a Romero. "Cuando lo ves, dices: 'Ya no tengo que recoger. Me puedo ir tranquilo'", bromea.

Antes de este momento, miles de personas se paran estos días frente a la falla para sacar fotos, vídeos y analizar los detalles de la escultura.

"Es un orgullo seguir manteniendo esta tradición después de tantos años", asegura.