Gran pulpada, verbena y festival de rock en las fiestas de este barrio de A Coruña a finales de junio

Las fiestas de San Pedro de Visma, en A Coruña, están de regreso. Tras un breve paréntesis, al no contar con la subvención del Concello en 2025, la asociación de vecinos ha confirmado la celebración de sus tradicionales fiestas patronales los días 26, 27 y 28 de junio.

Por si la noche de San Juan no fuera suficiente, A Coruña seguirá de fiesta este fin de semana en el barrio de San Pedro de Visma. El programa incluye música en directo, un festival de rock y diversos actos litúrgicos en honor a San Pedro, patrón del barrio.

Así serán las fiestas de San Pedro de Visma: 3 días de programación

Las fiestas de San Pedro de Visma ya están aquí. El barrio coruñés dará el pistoletazo de salida a sus tradicionales festejos con una fiesta infantil con hinchables y pintacaras, y la inauguración de la exposición fotográfica 'O pasado de Visma, xentes e lugares'.

Por la noche, el festival de música 'Rock in Visma' pondrá a bailar a vecinos y visitantes con las actuaciones de McKuin, banda tributo a Queen, y un espectáculo dedicado a Fito & Fitipaldis que repasará algunos de sus temas más conocidos junto a otros grandes éxitos del rock nacional.

La fiesta continuará el sábado 27 con una sesión vermú amenizada por Los Kibbis, a la que le seguirá un partido de fútbol en los Campos de Visma que contará con la participación de los siguientes equipos: Selección Visma, Sin Querer, Mariñeiros & San Tirso y Crendes.

A las 19:00 horas se celebrará un concierto de punk infantil a cargo de la banda 'Peter Punk e Brais das hortas' y a las 21:00 horas comenzará a sonar la música de DJ Javito, que realizará otro pase por la noche junto al grupo Talismán.

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La programación del domingo 28, último día de fiestas en San Pedro de Visma, incluye una actividad con juegos tradicionales en el parque Adolfo Suárez y un pasacalles y foliada con la Asociación Cultural Donaire, así como una misa solemne y procesión en honor a San Pedro, acompañada por la coral Raiola.

Para terminar, el Campo da Festa acogerá una gran fiesta de pulpo amenizada por una sesión vermú a cargo del dúo José Brea & Miguelón. Además de esta especialidad gastronómica, durante las fiestas los asistentes también podrán degustar paella, churrasco y mejillones.