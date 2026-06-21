Lugo despide este domingo el Arde Lucus 2026 tras llenar la ciudad de gladiadores y tribus castrexas

Bienvenida de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, a las tribus visitantes en el Arde Lucus 2026 Cedida

La ciudad de Lugo despide este domingo su Arde Lucus 2026, tras un fin de semana en el que la capital lucense revivió su pasado castrexo y romano, con más de un centenar de actividades. La fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, llenó las calles desde el pasado jueves y concluirá en la noche de hoy.

Durante estos cuatro días la ciudad recibió la visita de centenares de turistas, tanto nacionales como internacionales, que acudieron para vivir su magia en persona.

El programa reunió a más de 300 actividades incluyendo recreaciones históricas, desfiles, espectáculos de calle, conciertos, talleres, actividades infantiles, exposiciones y propuestas participativas repartidas por los distintos campamentos y espacios de la ciudad.

Como novedad este año destacó la incorporación de Celtica Pipes Rock y Grimorium a la programación musical. Celtica Pipes Rock dio un concierto el sábado por la noche en la Praza de Santa María dejando un espectáculo que fusionó música celta y rock, mientras que Grimorium aportó al Arde Lucus una propuesta escénica basada en la percusión, el fuego y la animación de calle.

Este domingo Abraham Cupeiro será el encargado de poner el broche final a la programación musical del Arde Lucus.

También destacó la llegada de las legiones romanas y el encendido del fuego sagrado de Vesta, que marcarán el inicio de la fiesta el jueves; la Asamblea Galaica y la Declaración de Guerra; la recepción de tropas y tribus extranjeras; el gran desfile de tropas romanas y tribus castreñas alrededor de la Muralla; el Nacimiento de un pueblo galaico-romano; los bautizos y bodas celtas; las sesiones del Senado; el Asalto al Monte Medulio; las luchas de gladiadores y el apagado del fuego sagrado que pondrá fin a la celebración el domingo por la noche.

El Circo Romano nunca falla

Uno de los momentos más esperados de cada edición es el circo romano, que este año volvió a dejar un lleno absoluto en el sábado. Durante el espectáculo los gladiadores romanos demostraron su valía sobre sus caballos.

Además, en esta edición contó con una tercera sesión nocturna para facilitar la asistencia del público y ampliar la oferta de espectáculos.

La música, la percusión, el teatro y los espectáculos itinerantes volvieron a tener una presencia destacada de la mano de compañías como Tambukada, Tympana Galaica, Vulcano, Malatitsch, Kaltie, Trip Malabar y otras formaciones que recorrieron las calles del casco histórico a lo largo de toda la celebración.