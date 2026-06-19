La plaza de Pablo Iglesias, en A Coruña, acogerá este sábado una gran fiesta de inicio de verano

El grupo de musicoterapia de Abegondo y Palavea en una jornada organizada por la Acocem. ACOCEM.

La plaza de Pablo Iglesias se convertirá este sábado 20 de junio en el escenario de una nueva edición de la Festa do Verán, una jornada pensada para disfrutar en familia y al aire libre con una amplia programación de ocio, música y gastronomía.

La iniciativa, impulsada por Acocem (Asociación de Comerciantes de Castrillón, Eirís y Monelos) y con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, ofrecerá actividades dirigidas a públicos de todas las edades a lo largo del día.

Entre las propuestas previstas destacan los hinchables para los más pequeños, los juegos populares, una fiesta de la espuma y una sesión vermú, además de una invitación a chocolate con churros para los asistentes.

La vertiente gastronómica tendrá también un papel protagonista con una oferta que incluirá pulpo, churrasco y foodtrucks, convirtiendo la celebración en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La programación contará además con animación musical durante toda la jornada. El cartel incluye una actuación de Donaire, una sesión amenizada por DJ y la presencia de la orquesta Platinum, encargada de poner el broche final a una fiesta que busca dinamizar la vida comercial y social del barrio.

La organización espera reunir a numerosos asistentes en una cita que volverá a llenar de ambiente festivo uno de los espacios más concurridos de la zona, consolidándose como una de las celebraciones vecinales del inicio del verano.