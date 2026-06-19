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La plaza de Pablo Iglesias, en A Coruña, acogerá este sábado una gran fiesta de inicio de verano
La cita, organizada por Acocem con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, reunirá durante toda la jornada propuestas para todas las edades, desde juegos populares hasta actuaciones musicales y una fiesta de la espuma
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La plaza de Pablo Iglesias se convertirá este sábado 20 de junio en el escenario de una nueva edición de la Festa do Verán, una jornada pensada para disfrutar en familia y al aire libre con una amplia programación de ocio, música y gastronomía.
La iniciativa, impulsada por Acocem (Asociación de Comerciantes de Castrillón, Eirís y Monelos) y con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, ofrecerá actividades dirigidas a públicos de todas las edades a lo largo del día.
Entre las propuestas previstas destacan los hinchables para los más pequeños, los juegos populares, una fiesta de la espuma y una sesión vermú, además de una invitación a chocolate con churros para los asistentes.
La vertiente gastronómica tendrá también un papel protagonista con una oferta que incluirá pulpo, churrasco y foodtrucks, convirtiendo la celebración en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.
La programación contará además con animación musical durante toda la jornada. El cartel incluye una actuación de Donaire, una sesión amenizada por DJ y la presencia de la orquesta Platinum, encargada de poner el broche final a una fiesta que busca dinamizar la vida comercial y social del barrio.
La organización espera reunir a numerosos asistentes en una cita que volverá a llenar de ambiente festivo uno de los espacios más concurridos de la zona, consolidándose como una de las celebraciones vecinales del inicio del verano.