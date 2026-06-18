Así será la falla de San Juan 2026 en A Coruña: el eclipse y el deporte local, grandes protagonistas

Imagen de archivo de la construcción de la falla de San Juan en A Coruña. Quincemil

La tradicional falla de San Juan tendrá este año una referencia al eclipse solar, que se podrá disfrutar en la ciudad el próximo 12 de agosto. La estructura comenzará a colocarse en la playa de Riazor próximamente para tener todo a punto para la noche del 23 de junio.

No faltarán los elementos identificativos de la ciudad, como el Obelisco o las galerías de la Marina, tal y como anunció esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, durante una rueda de prensa en María Pita. La Torre de Hércules, otro clásico que no suele faltar en las fallas, estará previsiblemente representada.

La falla también servirá para homenajear a los equipos deportivos de la ciudad que tantos éxitos cosecharon esta temporada.

Ellos serán los encargados, junto a la alcaldesa, de prender la estructura unos minutos antes de la medianoche.

Habrá representantes del Club Voleibol Ciudad de A Coruña, que ha ascendido a Superliga 2; del Maristas, por su ascenso a la Liga Femenina Challenge; del Victoria, por su promoción a la Segunda RFEF Femenina; del Marineda Hockey, que ascendió a la máxima categoría del hockey femenino español; del Dépor, que regresa a la Primera División; del Básquet Coruña, que hace lo propio con la Liga Endesa; y del Liceo, que se está jugando el título de campeón de la OK Liga.

Además, este jueves arranca una campaña de concienciación con el lema En San Xoán, limpar as praias é ser de primeira en referencia precisamente a estos éxitos deportivos y con la que, como novedad, el Concello repartirá 2.000 pulseras para detectar sustancias químicas en las bebidas.