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Arde Lucus 2026: este es el programa completo para disfrutar de la fiesta romana de Lugo
Desde el jueves 18 al domingo 21 de junio la ciudad de Lugo regresa a su época romana
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Lugo revive un año más su pasado castrexo y romano con la celebración de una nueva edición del Arde Lvcvs. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, llenará las calles de Lugo este este jueves hasta el domingo 21 de junio.
De esta manera, durante estos días, las calles de Lvcvs Avgvsti (Lugo) regresan a un tiempo de leyendas, cuando las águilas de Roma dominaban los caminos y los pueblos castreños defendían con orgullo sus tierras ancestrales.
El programa reúne más de 300 actividades a lo largo de cuatro jornadas e incluye recreaciones históricas, desfiles, espectáculos de calle, conciertos, talleres, actividades infantiles, exposiciones y propuestas participativas repartidas por los distintos campamentos y espacios de la ciudad.
Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de Celtica Pipes Rock y Grimorium a la programación musical. Celtica Pipes Rock actuará el sábado por la noche en la Praza de Santa María con un espectáculo que fusiona música celta y rock, mientras que Grimorium aportará al Arde Lucus una propuesta escénica basada en la percusión, el fuego y la animación de calle. Junto a ellos, Abraham Cupeiro será el encargado de poner el broche final a la programación musical de la fiesta el domingo.
Otra de las novedades será la ampliación del Circus Maximus, uno de los actos más multitudinarios de la celebración, que en esta edición contará con una tercera sesión nocturna para facilitar la asistencia del público y ampliar la oferta de espectáculos.
Entre los actos más destacados figuran la llegada de las legiones romanas y el encendido del fuego sagrado de Vesta, que marcarán el inicio de la fiesta el jueves; la Asamblea Galaica y la Declaración de Guerra; la recepción de tropas y tribus extranjeras; el gran desfile de tropas romanas y tribus castreñas alrededor de la Muralla; el Nacimiento de un pueblo galaico-romano; los bautizos y bodas celtas; las sesiones del Senado; el Asalto al Monte Medulio; las luchas de gladiadores y el apagado del fuego sagrado que pondrá fin a la celebración el domingo por la noche.
La música, la percusión, el teatro y los espectáculos itinerantes volverán a tener una presencia destacada de la mano de compañías como Tambukada, Tympana Galaica, Vulcano, Malatitsch, Kaltie, Trip Malabar y otras formaciones que recorrerán las calles del casco histórico a lo largo de toda la celebración.
Programa completo por días
Jueves 18 de junio
- 20:30 h · Acto de inicio (Puente Romano y Paseo Fluvial del Miño)
- 21:00 h · Llegada de las legiones romanas al mando del general Caio Antistio "El Viejo" (Puente Romano)
- 21:30 h · Rito a la diosa Diana, con Asamblearias de Lvcvs Avgvsti (Praza de Santa María)
- 22:30 h · Encendido del fuego sagrado de Vesta, con Vestales de Lvcvs Avgvsti (Fondo de la Praza Maior)
- 23:00 h · Espectáculos itinerantes con Kaltie, Tambukada y Son de Lugh (Calles de la ciudad)
Viernes 19 de junio
- 12:00 h · Exhibición de ecopercusiones (Praza Maior)
- 16:00 h · Espectáculos itinerantes con Bakan, Malatitsch, Trip Malabar, Turdión, Gravity, Tambubkada, Fauno, Títeres, Son de Lugh y Bloco Meigallo (Calles de la ciudad)
- 17:00 h · Presentación de escultura de casco galaico y pedestal, con Trebas Galaicas (Parque Rosalía de Castro)
- 17:00 h · Misión: Salvar a Roma (Cuestas del Parque Rosalía de Castro)
- 17:00 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza de Santa María)
- 17:00 h · Desfile con Tympana Galaica (Del Macellum a la Castra)
- 17:30 h · Encendido del fuego e invocación a los dioses galaicos, con Lugdunum (Parque Rosalía de Castro)
- 18:00 h · Taller infantil de elaboración de cestos de mimbre y médula, con Civitas Lucensis (Parque Rosalía de Castro)
- 18:00 h · Teatrvm: La Profetisa, con Nova Escena Teatro (Praza de Armanyá)
- 18:00 h · Bautizos Celtas (Praza Maior, junto al Círculo de las Artes)
- 19:00 h · Anuncio de la muerte de la vestal, con Vestales de Lvcvs Avgvsti (Praza Maior)
- 20:00 h · Vigiles por las calles del centro, con Caetra Lvcensivm (Itinerante)
- 20:00 h · Bodas Celtas (Praza Maior, junto al Círculo de las Artes)
- 20:00 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza Maior)
- 20:30 h · Asamblea Galaica: Declaración de Guerra (Praza de Santa María)
- 21:30 h · Traditio Stipadivm, con Cohors III Lvcensivm (Praza Maior)
- 22:00 h · Teatrvm: Sesión del Senado, con Senatvs Lvcvs Avgvsti (Praza Maior)
- 22:30 h · Grimorivm (Praza de Santa María)
- 23:00 h · Las mujeres iluminan la noche, con Salesiani Lvci Avgvsti y Kértix (Itinerante)
- 23:00 h · Troula (Itinerante desde la Praza Maior)
- 23:00 h · Malatitsch, espectáculo con fuego (Praza Anxo Fernández Gómez)
- 23:30 h · Pretoriano caído, con Gvardia Pretoriana (Capilla de San Roque)
- 00:00 h · Wicker Man, con Mercenarios Galaicos (Horta do Seminario)
- 00:00 h · VI Mvrvs Lvcis, carrera nocturna (Praza Pío XII)
Sábado 20 de junio
- 11:00 h · Espectáculos itinerantes por las calles de la ciudad con Bakan, Kaltie, Grimorium, Malatitsch, Trip Malabar, Turdión, Vulcano, Gravity, Tympana Galaica, Tambukada, Fauno, Títeres, Son de Lugh y Bloco Meigallo (Calles de la ciudad)
- 11:30 h · Caminando juntos por la historia, con Terra Copora (Parque Rosalía de Castro)
- 11:30 h · Spvgnativm, con Cohors III Lvcensivm, Tir Na N'Og, Lvcvs Icenas Miliatore y A Castronela (Praza Maior)
- 12:00 h · Coupona, con Caetra Lvcensivm (Praza de Ferrol)
- 12:00 h · Grito de Libertad: Arenga de Boudica, con Lvcvs Icenas Miliatore (Praza Anxo Fernández Gómez)
- 12:00 h · Presentación de reproducciones de orfebrería y cerámica, con Clan de Breogán (Parque Rosalía de Castro)
- 12:00 h · Escaramuzas a los legionarios, con Pax Romana, Lvgdvnvm y Lvcvs Eqvites (Avenida Rodríguez Mourelo)
- 12:00 h · Juegos Píticos (Explanada del Pabellón Municipal)
- 12:00 h · Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro (Praza Maior)
- 12:30 h · Recepción de tropas y tribus extranjeras y nombramiento de Civitas Honoris (Praza Maior)
- 12:30 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza de Santa María)
- 13:00 h · Teatrvm: Sesión del Senado, con Senatvs Lvcvs Avgvsti (Praza Maior)
- 13:30 h · Desfile con percusión, con Lvcvs Eqvites (Itinerante)
- 17:00 h · El trampero, con Terra Copora (Parque Rosalía de Castro)
- 17:00 h · Desfile por las calles de Lvcvs Avgvsti, con Salesiani Lvci Avgvsti (Itinerante)
- 17:00 h · Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro (Praza Maior)
- 17:00 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza de Santa María)
- 17:30 h · Crea tu propio mosaico, con Lvcvs Eqvites (Rúa Anxo López Pérez, edificio de la Administración del Concello)
- 17:30 h · Teatrvm: Ad Vini Vocem, con Achádego Teatro (Itinerante por las calles del centro)
- 17:30 h · Bautizos Celtas (Praza Maior, junto al Círculo de las Artes)
- 18:00 h · Circvs Máximvs (Explanada del Pabellón Municipal)
- 18:30 h · Asalto al monte Medvlio, con Gvardia Pretoriana, Trebas Galaicas y Mercenarios Galaicos (Cantiño Nemesio Cobreros)
- 18:30 h · Silva Tenebrarum: Amor incanmenta et maledictiones, con Kertix (Avenida Rodríguez Mourelo)
- 18:30 h · Trabajo metalúrgico en los poblados galaicos, con Tir Na N'Og (Parque Rosalía de Castro)
- 18:30 h · Leyendas de la Muralla de Lugo (Puerta de San Pedro)
- 19:00 h · "Susurros del roble: el oráculo de las piedras", con Lvcvs Icenas Miliatore (Praza Anxo Fernández Gómez)
- 19:00 h · Bodas Celtas (Praza Maior, junto al Círculo de las Artes)
- 19:30 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza Maior)
- 20:00 h · Desfile de tropas romanas y tribus castreñas (Ronda da Muralla, desde la Puerta de Santiago)
- 22:30 h · Circvs Maximvs Noctvrno (Explanada del Pabellón Municipal)
- 22:30 h · Vulcano, espectáculo con fuego (Praza Maior)
- 23:00 h · Concierto de Celtica Pipes Rock! (Praza de Santa María)
Domingo 21 de junio
- 11:00 h · Espectáculos itinerantes por las calles de la ciudad, con Bakan, Kaltie, Grimorium, Malatitsch, Trip Malabar, Turdión, Gravity, Tympana Galaica, Tambubkada, Fauno, Títeres y Son de Lugh (Calles de la ciudad)
- 11:30 h · Desfile de los Scholarvm (Praza Maior y Ronda da Muralla)
- 11:30 h · Teatrvm: Venta de esclavos, con Club Lugo Esgrima (Escaleras de la Praza de Abastos)
- 11:30 h · Entvertvs Legalis, con Asamblearias de Lvcvs Avgvsti (Jardines del Museo Provincial)
- 12:00 h · Remedios naturales de la curandera galaica, con Lvgdvnvm (Parque Rosalía de Castro)
- 12:00 h · Mitos y moralejas para los mortales, con Kertix (Avenida Rodríguez Mourelo)
- 12:00 h · Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro (Praza Maior)
- 12:15 h · Asalto al pueblo castreño, con Clan de Breogán (Parque Rosalía de Castro)
- 12:30 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza Maior)
- 13:00 h · Teatrvm: Pesadilla de la noche, con Pinchacarneiro (Praza Maior)
- 13:00 h · Leyendas de la Muralla de Lugo (Puerta de San Pedro)
- 13:30 h · Nacimiento de un pueblo galaico-romano, con las asociaciones de recreación histórica de Lugo (Ronda da Muralla, Mosqueira)
- 16:00 h · Juegos Píticos (Explanada del Pabellón Municipal)
- 17:00 h · Bautizos Celtas (Praza Maior, junto al Círculo de las Artes)
- 17:00 h · Circvs Maximvs Infantil (Explanada del Pabellón Municipal)
- 17:00 h · Taller infantil de elaboración de pulseras y complementos, con Civitas Lvcensis (Parque Rosalía de Castro)
- 17:30 h · Construcción de una coracle, con Tir Na N'Og (Parque Rosalía de Castro)
- 18:00 h · Lavdatio Fvnebris, con Pax Romana (Praza da Constitución)
- 18:00 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi (Praza Maior)
- 18:30 h · Bodas Celtas (Praza Maior, junto al Círculo de las Artes)
- 18:30 h · Aquilea y Amazon se enfrentan en la arena, con Salesiani Lvci Avgvsti (Parque Rosalía de Castro)
- 19:00 h · Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro (Praza Maior)
- 21:30 h · Apagado del fuego sagrado de Vesta, con Vestales de Lvcvs Avgvsti (Fondo de la Praza Maior, Templo de las Vestales)
- 22:00 h · Malatitsch, espectáculo con fuego (Praza Anxo Fernández Gómez)
- 22:30 h · Concierto de Abraham Cupeiro (Praza de Santa María)