Arde Lucus 2026: este es el programa completo para disfrutar de la fiesta romana de Lugo

Lugo revive un año más su pasado castrexo y romano con la celebración de una nueva edición del Arde Lvcvs. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, llenará las calles de Lugo este este jueves hasta el domingo 21 de junio.

De esta manera, durante estos días, las calles de Lvcvs Avgvsti (Lugo) regresan a un tiempo de leyendas, cuando las águilas de Roma dominaban los caminos y los pueblos castreños defendían con orgullo sus tierras ancestrales.

El programa reúne más de 300 actividades a lo largo de cuatro jornadas e incluye recreaciones históricas, desfiles, espectáculos de calle, conciertos, talleres, actividades infantiles, exposiciones y propuestas participativas repartidas por los distintos campamentos y espacios de la ciudad.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de Celtica Pipes Rock y Grimorium a la programación musical. Celtica Pipes Rock actuará el sábado por la noche en la Praza de Santa María con un espectáculo que fusiona música celta y rock, mientras que Grimorium aportará al Arde Lucus una propuesta escénica basada en la percusión, el fuego y la animación de calle. Junto a ellos, Abraham Cupeiro será el encargado de poner el broche final a la programación musical de la fiesta el domingo.

Otra de las novedades será la ampliación del Circus Maximus, uno de los actos más multitudinarios de la celebración, que en esta edición contará con una tercera sesión nocturna para facilitar la asistencia del público y ampliar la oferta de espectáculos.

Entre los actos más destacados figuran la llegada de las legiones romanas y el encendido del fuego sagrado de Vesta, que marcarán el inicio de la fiesta el jueves; la Asamblea Galaica y la Declaración de Guerra; la recepción de tropas y tribus extranjeras; el gran desfile de tropas romanas y tribus castreñas alrededor de la Muralla; el Nacimiento de un pueblo galaico-romano; los bautizos y bodas celtas; las sesiones del Senado; el Asalto al Monte Medulio; las luchas de gladiadores y el apagado del fuego sagrado que pondrá fin a la celebración el domingo por la noche.

La música, la percusión, el teatro y los espectáculos itinerantes volverán a tener una presencia destacada de la mano de compañías como Tambukada, Tympana Galaica, Vulcano, Malatitsch, Kaltie, Trip Malabar y otras formaciones que recorrerán las calles del casco histórico a lo largo de toda la celebración.

Programa completo por días

Jueves 18 de junio

20:30 h · Acto de inicio ( Puente Romano y Paseo Fluvial del Miño )

· Acto de inicio ( ) 21:00 h · Llegada de las legiones romanas al mando del general Caio Antistio "El Viejo" ( Puente Romano )

· Llegada de las legiones romanas al mando del general Caio Antistio "El Viejo" ( ) 21:30 h · Rito a la diosa Diana, con Asamblearias de Lvcvs Avgvsti ( Praza de Santa María )

· Rito a la diosa Diana, con Asamblearias de Lvcvs Avgvsti ( ) 22:30 h · Encendido del fuego sagrado de Vesta, con Vestales de Lvcvs Avgvsti ( Fondo de la Praza Maior )

· Encendido del fuego sagrado de Vesta, con Vestales de Lvcvs Avgvsti ( ) 23:00 h · Espectáculos itinerantes con Kaltie, Tambukada y Son de Lugh (Calles de la ciudad)

Viernes 19 de junio

12:00 h · Exhibición de ecopercusiones ( Praza Maior )

· Exhibición de ecopercusiones ( ) 16:00 h · Espectáculos itinerantes con Bakan, Malatitsch, Trip Malabar, Turdión, Gravity, Tambubkada, Fauno, Títeres, Son de Lugh y Bloco Meigallo ( Calles de la ciudad )

· Espectáculos itinerantes con Bakan, Malatitsch, Trip Malabar, Turdión, Gravity, Tambubkada, Fauno, Títeres, Son de Lugh y Bloco Meigallo ( ) 17:00 h · Presentación de escultura de casco galaico y pedestal, con Trebas Galaicas ( Parque Rosalía de Castro )

· Presentación de escultura de casco galaico y pedestal, con Trebas Galaicas ( ) 17:00 h · Misión: Salvar a Roma ( Cuestas del Parque Rosalía de Castro )

· Misión: Salvar a Roma ( ) 17:00 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( Praza de Santa María )

· Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( ) 17:00 h · Desfile con Tympana Galaica ( Del Macellum a la Castra )

· Desfile con Tympana Galaica ( ) 17:30 h · Encendido del fuego e invocación a los dioses galaicos, con Lugdunum ( Parque Rosalía de Castro )

· Encendido del fuego e invocación a los dioses galaicos, con Lugdunum ( ) 18:00 h · Taller infantil de elaboración de cestos de mimbre y médula, con Civitas Lucensis ( Parque Rosalía de Castro )

· Taller infantil de elaboración de cestos de mimbre y médula, con Civitas Lucensis ( ) 18:00 h · Teatrvm: La Profetisa, con Nova Escena Teatro ( Praza de Armanyá )

· Teatrvm: La Profetisa, con Nova Escena Teatro ( ) 18:00 h · Bautizos Celtas ( Praza Maior, junto al Círculo de las Artes )

· Bautizos Celtas ( ) 19:00 h · Anuncio de la muerte de la vestal, con Vestales de Lvcvs Avgvsti ( Praza Maior )

· Anuncio de la muerte de la vestal, con Vestales de Lvcvs Avgvsti ( ) 20:00 h · Vigiles por las calles del centro, con Caetra Lvcensivm ( Itinerante )

· Vigiles por las calles del centro, con Caetra Lvcensivm ( ) 20:00 h · Bodas Celtas ( Praza Maior, junto al Círculo de las Artes )

· Bodas Celtas ( ) 20:00 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( Praza Maior )

· Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( ) 20:30 h · Asamblea Galaica: Declaración de Guerra ( Praza de Santa María )

· Asamblea Galaica: Declaración de Guerra ( ) 21:30 h · Traditio Stipadivm, con Cohors III Lvcensivm ( Praza Maior )

· Traditio Stipadivm, con Cohors III Lvcensivm ( ) 22:00 h · Teatrvm: Sesión del Senado, con Senatvs Lvcvs Avgvsti ( Praza Maior )

· Teatrvm: Sesión del Senado, con Senatvs Lvcvs Avgvsti ( ) 22:30 h · Grimorivm ( Praza de Santa María )

· Grimorivm ( ) 23:00 h · Las mujeres iluminan la noche, con Salesiani Lvci Avgvsti y Kértix ( Itinerante )

· Las mujeres iluminan la noche, con Salesiani Lvci Avgvsti y Kértix ( ) 23:00 h · Troula ( Itinerante desde la Praza Maior )

· Troula ( ) 23:00 h · Malatitsch, espectáculo con fuego ( Praza Anxo Fernández Gómez )

· Malatitsch, espectáculo con fuego ( ) 23:30 h · Pretoriano caído, con Gvardia Pretoriana ( Capilla de San Roque )

· Pretoriano caído, con Gvardia Pretoriana ( ) 00:00 h · Wicker Man, con Mercenarios Galaicos ( Horta do Seminario )

· Wicker Man, con Mercenarios Galaicos ( ) 00:00 h · VI Mvrvs Lvcis, carrera nocturna (Praza Pío XII)

Sábado 20 de junio

11:00 h · Espectáculos itinerantes por las calles de la ciudad con Bakan, Kaltie, Grimorium, Malatitsch, Trip Malabar, Turdión, Vulcano, Gravity, Tympana Galaica, Tambukada, Fauno, Títeres, Son de Lugh y Bloco Meigallo ( Calles de la ciudad )

· Espectáculos itinerantes por las calles de la ciudad con Bakan, Kaltie, Grimorium, Malatitsch, Trip Malabar, Turdión, Vulcano, Gravity, Tympana Galaica, Tambukada, Fauno, Títeres, Son de Lugh y Bloco Meigallo ( ) 11:30 h · Caminando juntos por la historia, con Terra Copora ( Parque Rosalía de Castro )

· Caminando juntos por la historia, con Terra Copora ( ) 11:30 h · Spvgnativm, con Cohors III Lvcensivm, Tir Na N'Og, Lvcvs Icenas Miliatore y A Castronela ( Praza Maior )

· Spvgnativm, con Cohors III Lvcensivm, Tir Na N'Og, Lvcvs Icenas Miliatore y A Castronela ( ) 12:00 h · Coupona, con Caetra Lvcensivm ( Praza de Ferrol )

· Coupona, con Caetra Lvcensivm ( ) 12:00 h · Grito de Libertad: Arenga de Boudica, con Lvcvs Icenas Miliatore ( Praza Anxo Fernández Gómez )

· Grito de Libertad: Arenga de Boudica, con Lvcvs Icenas Miliatore ( ) 12:00 h · Presentación de reproducciones de orfebrería y cerámica, con Clan de Breogán ( Parque Rosalía de Castro )

· Presentación de reproducciones de orfebrería y cerámica, con Clan de Breogán ( ) 12:00 h · Escaramuzas a los legionarios, con Pax Romana, Lvgdvnvm y Lvcvs Eqvites ( Avenida Rodríguez Mourelo )

· Escaramuzas a los legionarios, con Pax Romana, Lvgdvnvm y Lvcvs Eqvites ( ) 12:00 h · Juegos Píticos ( Explanada del Pabellón Municipal )

· Juegos Píticos ( ) 12:00 h · Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro ( Praza Maior )

· Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro ( ) 12:30 h · Recepción de tropas y tribus extranjeras y nombramiento de Civitas Honoris ( Praza Maior )

· Recepción de tropas y tribus extranjeras y nombramiento de Civitas Honoris ( ) 12:30 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( Praza de Santa María )

· Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( ) 13:00 h · Teatrvm: Sesión del Senado, con Senatvs Lvcvs Avgvsti ( Praza Maior )

· Teatrvm: Sesión del Senado, con Senatvs Lvcvs Avgvsti ( ) 13:30 h · Desfile con percusión, con Lvcvs Eqvites ( Itinerante )

· Desfile con percusión, con Lvcvs Eqvites ( ) 17:00 h · El trampero, con Terra Copora ( Parque Rosalía de Castro )

· El trampero, con Terra Copora ( ) 17:00 h · Desfile por las calles de Lvcvs Avgvsti, con Salesiani Lvci Avgvsti ( Itinerante )

· Desfile por las calles de Lvcvs Avgvsti, con Salesiani Lvci Avgvsti ( ) 17:00 h · Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro ( Praza Maior )

· Teatrvm: De Nihilo Victoria, con Juan Casaveteiro ( ) 17:00 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( Praza de Santa María )

· Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( ) 17:30 h · Crea tu propio mosaico, con Lvcvs Eqvites ( Rúa Anxo López Pérez, edificio de la Administración del Concello )

· Crea tu propio mosaico, con Lvcvs Eqvites ( ) 17:30 h · Teatrvm: Ad Vini Vocem, con Achádego Teatro ( Itinerante por las calles del centro )

· Teatrvm: Ad Vini Vocem, con Achádego Teatro ( ) 17:30 h · Bautizos Celtas ( Praza Maior, junto al Círculo de las Artes )

· Bautizos Celtas ( ) 18:00 h · Circvs Máximvs ( Explanada del Pabellón Municipal )

· Circvs Máximvs ( ) 18:30 h · Asalto al monte Medvlio, con Gvardia Pretoriana, Trebas Galaicas y Mercenarios Galaicos ( Cantiño Nemesio Cobreros )

· Asalto al monte Medvlio, con Gvardia Pretoriana, Trebas Galaicas y Mercenarios Galaicos ( ) 18:30 h · Silva Tenebrarum: Amor incanmenta et maledictiones, con Kertix ( Avenida Rodríguez Mourelo )

· Silva Tenebrarum: Amor incanmenta et maledictiones, con Kertix ( ) 18:30 h · Trabajo metalúrgico en los poblados galaicos, con Tir Na N'Og ( Parque Rosalía de Castro )

· Trabajo metalúrgico en los poblados galaicos, con Tir Na N'Og ( ) 18:30 h · Leyendas de la Muralla de Lugo ( Puerta de San Pedro )

· Leyendas de la Muralla de Lugo ( ) 19:00 h · "Susurros del roble: el oráculo de las piedras", con Lvcvs Icenas Miliatore ( Praza Anxo Fernández Gómez )

· "Susurros del roble: el oráculo de las piedras", con Lvcvs Icenas Miliatore ( ) 19:00 h · Bodas Celtas ( Praza Maior, junto al Círculo de las Artes )

· Bodas Celtas ( ) 19:30 h · Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( Praza Maior )

· Lucha de gladiadores, con Ars Dimicandi ( ) 20:00 h · Desfile de tropas romanas y tribus castreñas ( Ronda da Muralla, desde la Puerta de Santiago )

· Desfile de tropas romanas y tribus castreñas ( ) 22:30 h · Circvs Maximvs Noctvrno ( Explanada del Pabellón Municipal )

· Circvs Maximvs Noctvrno ( ) 22:30 h · Vulcano, espectáculo con fuego ( Praza Maior )

· Vulcano, espectáculo con fuego ( ) 23:00 h · Concierto de Celtica Pipes Rock! (Praza de Santa María)

Domingo 21 de junio