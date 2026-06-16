Una semana para San Juan: todo lo que se sabe de la gran fiesta de A Coruña

Solo queda una semana para una de las citas más esperadas del calendario coruñés. La noche del 23 al 24 de junio, A Coruña volverá a celebrar San Juan, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional que cada año reúne a miles de personas en las playas, calles y barrios de la ciudad.

A falta de los últimos detalles, ya se conocen buena parte de las actividades previstas, las principales normas de seguridad y algunas de las propuestas que animarán una jornada en la que no faltarán las tradicionales hogueras, las sardinas, la música y los encuentros vecinales.

Actos durante toda la jornada

La programación arrancará por la mañana con diversos actos institucionales y culturales repartidos por distintos puntos de la ciudad. A las 10:45 horas tendrá lugar el homenaje al rey Alfonso IX junto a la Torre de Hércules. Poco después, a las 11:00 horas, el Campo da Leña acogerá juegos populares, un taller de decoración de sardinas y un taller de hierbas de San Juan.

A mediodía se celebrará el homenaje al brigadier Diego del Barco en los Jardines de la Maestranza. A las 12:30 horas habrá una Salve a Nuestra Señora del Rosario en el Convento de Santo Domingo y una representación de Teatro Carmuxo en el Campo da Leña.

La jornada continuará con el encendido del Fuego de San Juan en la Iglesia Castrense de San Andrés a las 13:45 horas y concluirá la programación institucional con un concierto especial de la Banda de Música de Arca a las 20:15 horas en la avenida do Porto.

Fiestas en los barrios

Como es tradición, numerosos barrios y zonas de la ciudad organizarán sus propias celebraciones. En la Ciudad Vieja, vecinos de las plazas de Azcárraga y de la Constitución preparan una celebración privada con sardiñada, churrascada, barra de bebidas y la tradicional quema de una bruja a medianoche.

Xuxán volverá a celebrar por segundo año consecutivo su particular San Juan. El barrio contará con una gran hoguera en la plaza principal y animará a los residentes a acudir con comida para compartir durante la noche.

También habrá ambiente festivo en la zona de la plaza de Vigo. Los locales de la calle Emilia Pardo Bazán preparan conciertos, sesiones de DJ y actuaciones en directo con grupos como Dr. Snob y The Sibaritas, además de barras y parrillas en la calle.

Xoel López y Caamaño&Ameixeiras en el muelle de Batería

Una de las novedades de este año llegará de la mano del festival Noites do Porto, que se suma a la calebración con una programación especial en el muelle de Batería. El evento comenzará a las 21:00 horas con la apertura de puertas y una sesión musical de bienvenida. A las 22:00 horas actuará Caamaño&Ameixeiras y a medianoche será el turno de Xoel López, que regresará a su ciudad para protagonizar uno de los conciertos más destacados de la noche.

La propuesta incluirá también una oferta gastronómica basada en productos tradicionales de San Juan, con sardinas y churrasco entre los principales reclamos.

Las normas ya están definidas

El Ayuntamiento dio a conocer la pasada semana el bando municipal que regulará la celebración de San Juan 2026. El documento establece las condiciones para organizar sardinadas, churrascadas y hogueras, además de las medidas de seguridad, movilidad y limpieza que estarán vigentes durante esos días.

Las sardinadas y churrascadas podrán celebrarse entre el 12 y el 29 de junio, siempre que hayan sido comunicadas previamente al Área de Seguridad Ciudadana. Las hogueras, por su parte, solo estarán permitidas durante la noche del 23 de junio.

El Ayuntamiento volverá a repartir madera para las hogueras en distintos puntos de las playas de Riazor, Orzán, San Amaro y Oza, donde se distribuirán 120 toneladas de leña.

Baño prohibido y refuerzo del transporte

Entre las medidas de seguridad figura la prohibición del baño en las playas desde las 22:00 horas del 23 de junio hasta las 09:00 horas del día siguiente. También estará prohibido acceder a los arenales con envases de vidrio o lanzar farolillos voladores y otros elementos con llama.

El paseo marítimo permanecerá cerrado al tráfico en el entorno de Riazor y Orzán desde las 19:00 horas, mientras que el transporte público contará con un dispositivo especial de autobuses y refuerzo del servicio nocturno Búho.

Además, el Ayuntamiento instalará un Punto Violeta fijo y tres equipos itinerantes para prevenir y atender posibles situaciones de violencia machista durante la celebración.

Zonas donde no se podrá hacer fuego

El bando municipal también establece varias áreas de exclusión en las que estará prohibido encender hogueras. Entre ellas figuran el entorno de la Torre de Hércules, el Monte de San Pedro, los jardines de Méndez Núñez, los jardines de San Carlos, el Parque de Bens y varias zonas verdes de la ciudad.