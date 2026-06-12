Betanzos (A Coruña) prepara su Feria Medieval con más de 350 solicitudes para puestos

Betanzos ya trabaja en los últimos preparativos de la XXVII edición de la Feria Franca Medieval, que tendrá lugar durante el segundo fin de semana de julio y que volverá a convertir el casco histórico en un espacio ambientado en la Edad Media. El Ayuntamiento perfila los detalles finales de una cita que es uno de los grandes eventos del verano en la comarca.

El interés por participar ha vuelto a ser muy elevado, con más de 350 solicitudes registradas para instalar puestos de venta. Sin embargo, la organización ha establecido un límite de 140 autorizaciones, condicionado por la estructura del casco histórico, la anchura de las calles y las exigencias de seguridad. La selección ha sido revisada por una comisión técnica que ha valorado especialmente la trayectoria de los solicitantes y el cumplimiento de la normativa en ediciones anteriores.

El mercado se distribuirá por las principales calles del centro histórico, manteniendo el recorrido habitual de otros años. Entre los espacios confirmados figuran Porta da Vila, rúa do Castro, praza da Constitución, Santiago, Roldán, Pescadería, praza Fernández Pérez de Andrade, Santa María y San Francisco, entre otras ubicaciones que se llenarán de actividad durante el fin de semana.

Además de los puestos comerciales, el Ayuntamiento reservará espacios para asociaciones locales, puestos gastronómicos y comerciantes del propio casco histórico, reforzando así la participación del tejido económico y social de la ciudad.

Paralelamente, ya se está cerrando la programación de actividades complementarias, que incluirá animación de calle, espectáculos y recreaciones históricas. Estas propuestas, junto al mercado, volverán a llenar Betanzos de ambiente medieval durante toda la celebración.

Una edición más, la Feria Franca promete consolidar a Betanzos como uno de los grandes referentes festivos del verano gallego, con miles de visitantes previstos a lo largo del fin de semana. Un abrazo.