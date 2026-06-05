Gran mejillonada, churrascada y verbena con Los Satélites en Oleiros (A Coruña) desde el 12 de junio

A Coruña y su área metropolitana ya han comenzado a presentar las fiestas que reunirán a vecinos y visitantes en torno a la buena gastronomía, las orquestas y un ambiente festivo para celebrar sus tradicionales fiestas patronales.

Las fiestas de San Antón de Dexo, en Oleiros (A Coruña), arrancarán el próximo 12 de junio con una programación para todos los públicos. Durante tres días, los asistentes disfrutarán de verbenas, actuaciones musicales y degustaciones populares que se prolongarán hasta altas horas de la madrugada.

Cerveza, gastronomía y orquestas en Dexo

La parroquia de Dexo, en el municipio de Oleiros, ya ultima los preparativos para celebrar una nueva edición de las fiestas en honor a San Antón, tres jornadas de tradición, gastronomía y música.

La programación arrancará el viernes 12 de junio con una de las citas más esperadas, la XXII Festa da Cervexa, que dará comienzo a las 19:30 horas. La jornada continuará con la actuación de El Corta y, poco después, se podrá disfrutar de una degustación de langostinos a la plancha "a fartar".

El gran toque musical será a partir de las 22:30 horas con una verbena amenizada por la orquesta Cinema.

FiestasSan Antón de Dexo (2026) en Oleiros

El sábado 13 será el turno de los actos más tradicionales. Desde primera hora de la mañana, las dianas y alboradas de la Agrupación Cultural O Amanexo llenarán de música las calles de la parroquia. A las 13:00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Antón, seguida de una animada sesión vermú por un grupo musical.

Ya por la noche llegará otro de los momentos más destacados del programa con la celebración de la V Gran Mexillonada, antes de dar paso a una espectacular verbena protagonizada por la orquesta Los Satélites.

Las fiestas terminarán el domingo 14 con una jornada dedicada a la convivencia y al disfrute en familia. La XXIV Gran Churrascada tendrá lugar a partir de las 14:30 horas, mientras que la tarde estará marcada por la actuación de una banda de percusión y la participación del bailarín de la plataforma Divorciarte 2025.