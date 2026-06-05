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Fiestas populares de las que podrás disfrutar en la comarca de A Coruña a lo largo del mes de junio 2026
¿Eres un apasionado de las verbenas y quieres tenerlas todas localizadas cerca de ti? En este artículo, desde 'Quincemil' os damos una lista completa de las fiestas populares más esperadas del mes de junio
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Durante estos meses, la comunidad de Galicia se llenará de cientos de celebraciones populares que se concentran alrededor de todos los pueblos, aldeas y de las cuatro provincias. Destacan sus mercadillos, su variada oferta gastronómica, las orquestas en directo, las actividades infantiles y el inigualable ambiente de fiesta que se crea en estos lugares.
En este artículo, desde Quincemil os presentamos una lista de todas las fiestas, ferias y mercadillos populares del mes de junio en el área de la comarca de A Coruña para que así descubras cuáles son las que tienes más cerca de ti.
Festa da Xente Nova en Cambre
Los días sábado 6 y domingo 7 se celebrará una nueva edición de la Festa da Xente Nova en el municipio de Cambre, perteneciente a la comarca de A Coruña.
Sábado 6
- 10:00 horas - Alboradas y pasacalles
- 14:30 horas - Sesión vermú con Aixa Romay
- 17:30 horas - Hinchables gratis
- 19:30 horas - Concierto de corales
- 20:30 horas - Churrascada
- 22:30 horas - Verbena con Fania Blanco Show y disco Impacto
Domingo 7
- 14:30 horas - Sesión vermú a cargo de Aixa Romay
- 19:30 horas - Paella y tardeo animado por DJ Isaac
Fiesta del Corpus Christi de Celas de Peiro en Culleredo
El domingo 7 cerramos la primera semana de fiestas populares con la festividad religiosa Corpus Christi de Celas de Peiro en el municipio de Culleredo.
Las celebraciones darán inicio oficialmente a las 12:45 horas con la llegada del ramo del Corpus Christi, un evento amenizado por el grupo de gaitas Os da Veira do Monte. Acto seguido, dará paso a las 13:00 horas a la misa solemne con procesión del Santísimo y el ramo.
A las 14:00 horas podremos disfrutar de una sesión vermú a cargo del trío Karma.
Como propuesta gastronómica, estarán a la venta bocadillos de panceta a 7 euros y también tendrá lugar el II Concurso de Tortilla.
Fiestas de San Antón de Dexo en Oleiros
Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 se podrá disfrutar de una de las primeras grandes fiestas populares del municipio de Oleiros (A Coruña).
Las fiestas de San Antón de Dexo son conocidas por ofrecer una gran variedad de propuestas económicas que, además, estarán acompañadas de música en directo durante sus tres jornadas.
Viernes, 12 de junio
- 19:30 horas - XXII Festa da Cervexa
- Actuación de El Corta
- 20:00 horas - Degustación de langostinos a la plancha
- 22:30 horas - Gran verbena con Cinema
Sábado, 13 de junio
- 08:00 horas - Dianas y alboradas a cargo de la Agrupación Cultural O Amanexo
- 13:00 horas - Misa solemne en honor a San Antón
- 14:00 horas - Sesión vermú
- 20:00 horas - V Gran Mexillonada
- 22:30 horas - Verbena con Los Satélites
Domingo, 14 de junio
- 14:30 horas - XXIV Gran Churrascada
- 16:30 horas - Banda de percusión y bailarín de Divorciarte 2025
Festas Octava da Ribeira en Betanzos
El municipio de Betanzos se suma a la agenda de las ferias populares de junio con sus Festas Octava da Ribeira, que tendrán lugar desde el viernes 12 hasta el domingo 14, y prometen ser un encuentro donde pequeños y adultos podrán disfrutar de gastronomía típica, música en directo y fiestas infantiles.
Viernes, 12 de junio
- 20:30 horas - Inicio de las fiestas con bombas y churrascada
- 23:00 horas - Verbena con orquesta New York
Sábado, 13 de junio
- 12:00 horas - Bombas y alboradas con Danzas Xóvenes do Pobo y Os Brigantinos
- 14:00 horas - Sesión vermú con el grupo Deluxe
- 18:00 horas - Fiesta Infantil
- 23:00 horas - Verbena con el grupo La Bamba
- 00:30 horas - Fuegos artificiales
Domingo, 14 de junio
- 13:30 horas - Bombas y sesión vermú con el dúo Estrellas
- 14:00 horas - Campeonato Galego de Travesías
Fiestas de San Antón de Loureda en Arteixo
Las fiestas de la parroquia de Loureda (Arteixo) en honor a San Antón tendrán lugar desde el viernes 12 hasta el domingo 14 y presentan unas interesantes propuestas musicales y gastronómicas que seguro no te querrás perder.
Viernes, 12 de junio
- 22:00 horas - Verbena con Primera Fila y Acordes
Sábado, 13 de junio
- 14:00 horas - Sesión Vermú a cargo del dúo Matices
- 17:00 horas - Día da Rapazada: juegos, hinchables y mucho más
- 22:00 horas - Verbena con dúo Matices y orquesta Fuego
Domingo, 14 de junio
- 12:00 horas - Actuación de las Pandereteiras de Loureda
- 13:00 horas - Actuación de A.C. Triskel
- 13:30 horas - Gran paellada y churrascada
- 14:30 horas - Sesión vermú y tardeo con el dúo Maracuyá
Fiestas de San Pedro de Vizoño en Abegondo
El segundo fin de semana de junio, desde el viernes 12 hasta el domingo 14, el barrio de Vizoño (Abegondo) celebrará sus fiestas en honor a San Pedro con una gran fiesta que, durante tres días, presentará interesantes propuestas de ocio.
Viernes, 12 de junio
- 20:00 horas - Gran churrascada con menú de pimientos, pan y vino
- 21:00 horas - Verbena con Fania Blanco Show y D'Vicio
Sábado, 13 de junio
- 13:00 horas - Misa solemne
- 14:00 horas - Sesión vermú a cargo de Laura Campus
Domingo, 14 de junio
- 13:00 horas - Misa solemne
- 14:00 horas - Sesión vermú a cargo del dúo Crazy
Fiestas de Palavea en A Coruña
Las fiestas patronales por Santo Antonio y Santa Cristina del barrio coruñés de Palavea tendrán lugar el sábado 13 y domingo 14 del mes de junio y marcan otra de las citas más importantes dentro de la ciudad coruñesa.
Este año, celebran una nueva edición con un gran repertorio de música, sesiones de DJ, comida, bebida y mucho más.
Sábado, 13 de junio
- 13:00 horas - Sesión Vermú con Los Kibbis
- 16:00 horas - Grupo de musicoterapia de Palavea
- 17:00 horas - Presentación do libro de fotografía sobre Palavea de José Carlos Alonso (Centro Cívico Municipal de Palavea)
- 17:00 horas - Mr. Kamándula (Escenario)
- 18:00 horas - Iniciación á esgrima con 100 Tolos (Praza do Centro Cívico)
- 18:00 horas - Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán
- 20:00 horas - Camino Karachi + Gitano Antón + Maxi Jeremies
- 21:30 horas - Los Platinos
- 00:00 horas - DJ Takesound
Domingo, 14 de xuño
- 10:00 horas - Alborada a cargo da A.C. Folclórica Folerpas
- 12:00 horas - Misa na capela de San Eduardo e procesión
- 14:00 horas - Sesión Vermú: Yeisimusic
- 17:00 horas - Área Infantil de Xogos Variados
- 18:00 horas - A Trova Coruñesa
- 20:00 horas - Grupo 13B
- 21:00 horas - Queimada
- 21:30 horas - Grupo Karamba
- 00:00 horas - DJ Marcos Magán
Festa dos Porcos en A Coruña
El municipio de A Coruña celebra, un año más, la Festa dos Porcos de los barrios de Labañou y San Roque durante toda la jornada del sábado 13 de junio. Estas celebraciones tendrán lugar en la Plaza de la Tolerancia, donde se reunirán los vecinos de la ciudad coruñesa alrededor de música en directo, talleres, comida, juegos y mucho más.
Todavía no se han confirmado las horas exactas, pero el cartel de su edición de 2026 ha adelantado emocionantes actividades, como el espectáculo infantil circense de Patty Diphusa.
En cuanto a la gastronomía, los vecinos podrán volver a disfrutar de una gran comida popular de arroz con cerdo.
Para ambientar toda esta jornada, la Festa dos Porcos acoge actuaciones y conciertos de importantes bandas y DJs locales, como los Combos de Música Moderna del Conservatorio Profesional de Música, Donaire, La Yaya DJ, Adhara&Ritman, Los Jinetes del Trópico, A Banda Balbina y Omiri.
O Martinete en A Coruña
El sábado 20 y el domingo 21 se celebrarán las fiestas de O Martinete de la ciudad herculina, una ocasión ideal para disfrutar de diferentes sesiones vermú, pasacalles, verbenas, conciertos, animación infantil y mucho más. Son unas de las últimas grandes fiestas de A Coruña antes de dar paso al mes de julio.
La programación del 2026 para las fiestas del barrio de O Martinete todavía no ha sido revelada, pero se espera que sea revelada a lo largo de la próxima semana.
Festas de Os Mallos en A Coruña
El Ayuntamiento de A Coruña ya ha confirmado que la nueva edición de las Festas del barrio de Os Mallos se celebrará durante dos jornadas del mes de junio: el viernes 26 y sábado 27.
Estas fiestas populares son conocidas por reunir a personas de todos los lugares de la ciudad herculina debido a sus grandes propuestas gastronómicas, musicales y actividades infantiles.
La programación de este año todavía no ha sido revelada, pero se espera que salga a la luz a lo largo de las siguientes semanas. En Quincemil seguiremos las actualizaciones día a día.
Verbenas de San Xoán Bautista en Carballo
Desde el lunes 22 hasta el domingo 28 el municipio de Carballo acogerá As Verbenas do San Xoán Carballés, una serie de actuaciones musicales que estarán protagonizadas por algunas de las formaciones, grupos y artistas más importantes de Galicia.
Las Verbenas do San Xoán Carballés se perfilan como uno de los eventos festivos más importantes del mes de junio y pone en relieve la celebración de las fiestas de San Xoán.
Hay que tener en cuenta que, debido a que son unas verbenas que se celebran a final de mes, todavía no disponemos de la programación completa. Sin embargo, sabemos que esta edición será de lo más especial debido a las confirmaciones de las que ya disponemos:
Martes, 23 de junio
- Orquesta Compostela
- Señora DJ
Miércoles, 24 de junio
- Panorama City
- Baiuca
Jueves, 25 de junio
- Los Satélites
- La Última Legión
Viernes, 26 de junio
- 9Louro
- Ráfaga
XXXI Festa do Raxo en Ponteceso
Si nos alejamos algo de la comarca coruñesa, una de las verbena que no nos podemos perder es la Festa do Raxo en Ponteceso. El sábado 6 tendrá lugar la 31.ª edición de la destacada Festa do Raxo de Ponteceso, más concretamente en O Monte do Faro. Esta conocida fiesta se centra en la comida típica gallega del raxo, un plato que ha logrado enamorar a turistas de todas las partes de España y el mundo.
La programación completa es la siguiente:
- 10:00 horas - Misa solemne
- 11:00 horas - Actuación de baile y música regional
- 12:00 horas - Lectura del pregón
- 13:00 horas - Sesión vermú con el dúo Defesta y disco Impacto
- 14:00 horas - Menú de raxo, pulpo, empanada y larpeira
- 18:00 horas - Verbena amenizada por el dúo Defesta y disco Impacto