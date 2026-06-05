Fiestas populares de las que podrás disfrutar en la comarca de A Coruña a lo largo del mes de junio 2026

Durante estos meses, la comunidad de Galicia se llenará de cientos de celebraciones populares que se concentran alrededor de todos los pueblos, aldeas y de las cuatro provincias. Destacan sus mercadillos, su variada oferta gastronómica, las orquestas en directo, las actividades infantiles y el inigualable ambiente de fiesta que se crea en estos lugares.

En este artículo, desde Quincemil os presentamos una lista de todas las fiestas, ferias y mercadillos populares del mes de junio en el área de la comarca de A Coruña para que así descubras cuáles son las que tienes más cerca de ti.

Festa da Xente Nova en Cambre

Festa da Xente Nova en Cambre

Los días sábado 6 y domingo 7 se celebrará una nueva edición de la Festa da Xente Nova en el municipio de Cambre, perteneciente a la comarca de A Coruña.

Sábado 6

10:00 horas - Alboradas y pasacalles

14:30 horas - Sesión vermú con Aixa Romay

17:30 horas - Hinchables gratis

19:30 horas - Concierto de corales

20:30 horas - Churrascada

22:30 horas - Verbena con Fania Blanco Show y disco Impacto

Domingo 7

14:30 horas - Sesión vermú a cargo de Aixa Romay

19:30 horas - Paella y tardeo animado por DJ Isaac

Fiesta del Corpus Christi de Celas de Peiro en Culleredo

Corpus Christi de Peiro en Culleredo

El domingo 7 cerramos la primera semana de fiestas populares con la festividad religiosa Corpus Christi de Celas de Peiro en el municipio de Culleredo.

Las celebraciones darán inicio oficialmente a las 12:45 horas con la llegada del ramo del Corpus Christi, un evento amenizado por el grupo de gaitas Os da Veira do Monte. Acto seguido, dará paso a las 13:00 horas a la misa solemne con procesión del Santísimo y el ramo.

A las 14:00 horas podremos disfrutar de una sesión vermú a cargo del trío Karma.

Como propuesta gastronómica, estarán a la venta bocadillos de panceta a 7 euros y también tendrá lugar el II Concurso de Tortilla.

Fiestas de San Antón de Dexo en Oleiros

Cartel de las Fiestas de San Antón de Dexo 2026 en Oleiros

Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 se podrá disfrutar de una de las primeras grandes fiestas populares del municipio de Oleiros (A Coruña).

Las fiestas de San Antón de Dexo son conocidas por ofrecer una gran variedad de propuestas económicas que, además, estarán acompañadas de música en directo durante sus tres jornadas.

Viernes, 12 de junio

19:30 horas - XXII Festa da Cervexa

Actuación de El Corta

20:00 horas - Degustación de langostinos a la plancha

22:30 horas - Gran verbena con Cinema

Sábado, 13 de junio

08:00 horas - Dianas y alboradas a cargo de la Agrupación Cultural O Amanexo

13:00 horas - Misa solemne en honor a San Antón

en honor a San Antón 14:00 horas - Sesión vermú

20:00 horas - V Gran Mexillonada

22:30 horas - Verbena con Los Satélites

Domingo, 14 de junio

14:30 horas - XXIV Gran Churrascada

16:30 horas - Banda de percusión y bailarín de Divorciarte 2025

Festas Octava da Ribeira en Betanzos

Cartel de las Festas Octava da Ribeira 2026 en Betanzos

El municipio de Betanzos se suma a la agenda de las ferias populares de junio con sus Festas Octava da Ribeira, que tendrán lugar desde el viernes 12 hasta el domingo 14, y prometen ser un encuentro donde pequeños y adultos podrán disfrutar de gastronomía típica, música en directo y fiestas infantiles.

Viernes, 12 de junio

20:30 horas - Inicio de las fiestas con bombas y churrascada

23:00 horas - Verbena con orquesta New York

Sábado, 13 de junio

12:00 horas - Bombas y alboradas con Danzas Xóvenes do Pobo y Os Brigantinos

14:00 horas - Sesión vermú con el grupo Deluxe

18:00 horas - Fiesta Infantil

23:00 horas - Verbena con el grupo La Bamba

00:30 horas - Fuegos artificiales

Domingo, 14 de junio

13:30 horas - Bombas y sesión vermú con el dúo Estrellas

14:00 horas - Campeonato Galego de Travesías

Fiestas de San Antón de Loureda en Arteixo

Cartel de las Fiestas de San Antón 2026 de Loureda en Arteixo

Las fiestas de la parroquia de Loureda (Arteixo) en honor a San Antón tendrán lugar desde el viernes 12 hasta el domingo 14 y presentan unas interesantes propuestas musicales y gastronómicas que seguro no te querrás perder.

Viernes, 12 de junio

22:00 horas - Verbena con Primera Fila y Acordes

Sábado, 13 de junio

14:00 horas - Sesión Vermú a cargo del dúo Matices

17:00 horas - Día da Rapazada: juegos, hinchables y mucho más

juegos, hinchables y mucho más 22:00 horas - Verbena con dúo Matices y orquesta Fuego

Domingo, 14 de junio

12:00 horas - Actuación de las Pandereteiras de Loureda

13:00 horas - Actuación de A.C. Triskel

13:30 horas - Gran paellada y churrascada

14:30 horas - Sesión vermú y tardeo con el dúo Maracuyá

Fiestas de San Pedro de Vizoño en Abegondo

Cartel de las Fiestas de San Pedro de Vizoño 2026 en Abegondo

El segundo fin de semana de junio, desde el viernes 12 hasta el domingo 14, el barrio de Vizoño (Abegondo) celebrará sus fiestas en honor a San Pedro con una gran fiesta que, durante tres días, presentará interesantes propuestas de ocio.

Viernes, 12 de junio

20:00 horas - Gran churrascada con menú de pimientos, pan y vino

con menú de pimientos, pan y vino 21:00 horas - Verbena con Fania Blanco Show y D'Vicio

Sábado, 13 de junio

13:00 horas - Misa solemne

14:00 horas - Sesión vermú a cargo de Laura Campus

Domingo, 14 de junio

13:00 horas - Misa solemne

14:00 horas - Sesión vermú a cargo del dúo Crazy

Fiestas de Palavea en A Coruña

Cartel de las Fiestas de Palavea 2026 en A Coruña

Las fiestas patronales por Santo Antonio y Santa Cristina del barrio coruñés de Palavea tendrán lugar el sábado 13 y domingo 14 del mes de junio y marcan otra de las citas más importantes dentro de la ciudad coruñesa.

Este año, celebran una nueva edición con un gran repertorio de música, sesiones de DJ, comida, bebida y mucho más.

Sábado, 13 de junio

13:00 horas - Sesión Vermú con Los Kibbis

16:00 horas - Grupo de musicoterapia de Palavea

17:00 horas - Presentación do libro de fotografía sobre Palavea de José Carlos Alonso (Centro Cívico Municipal de Palavea)

17:00 horas - Mr. Kamándula (Escenario)

(Escenario) 18:00 horas - Iniciación á esgrima con 100 Tolos (Praza do Centro Cívico)

18:00 horas - Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán

20:00 horas - Camino Karachi + Gitano Antón + Maxi Jeremies

21:30 horas - L os Platinos

00:00 horas - DJ Takesound

Domingo, 14 de xuño

10:00 horas - Alborada a cargo da A.C. Folclórica Folerpas

12:00 horas - Misa na capela de San Eduardo e procesión

14:00 horas - Sesión Vermú: Yeisimusic

17:00 horas - Área Infantil de Xogos Variados

18:00 horas - A Trova Coruñesa

20:00 horas - Grupo 13B

21:00 horas - Queimada

21:30 horas - Grupo Karamba

00:00 horas - DJ Marcos Magán

Festa dos Porcos en A Coruña

Cartel Festa dos Porcos 2026 Cedida

El municipio de A Coruña celebra, un año más, la Festa dos Porcos de los barrios de Labañou y San Roque durante toda la jornada del sábado 13 de junio. Estas celebraciones tendrán lugar en la Plaza de la Tolerancia, donde se reunirán los vecinos de la ciudad coruñesa alrededor de música en directo, talleres, comida, juegos y mucho más.

Todavía no se han confirmado las horas exactas, pero el cartel de su edición de 2026 ha adelantado emocionantes actividades, como el espectáculo infantil circense de Patty Diphusa.

En cuanto a la gastronomía, los vecinos podrán volver a disfrutar de una gran comida popular de arroz con cerdo.

Para ambientar toda esta jornada, la Festa dos Porcos acoge actuaciones y conciertos de importantes bandas y DJs locales, como los Combos de Música Moderna del Conservatorio Profesional de Música, Donaire, La Yaya DJ, Adhara&Ritman, Los Jinetes del Trópico, A Banda Balbina y Omiri.

O Martinete en A Coruña

Festa dos Martelos, en A Coruña Shutterstock

El sábado 20 y el domingo 21 se celebrarán las fiestas de O Martinete de la ciudad herculina, una ocasión ideal para disfrutar de diferentes sesiones vermú, pasacalles, verbenas, conciertos, animación infantil y mucho más. Son unas de las últimas grandes fiestas de A Coruña antes de dar paso al mes de julio.

La programación del 2026 para las fiestas del barrio de O Martinete todavía no ha sido revelada, pero se espera que sea revelada a lo largo de la próxima semana.

Festas de Os Mallos en A Coruña

Calle Ángel Senra en Os Mallos Cedida

El Ayuntamiento de A Coruña ya ha confirmado que la nueva edición de las Festas del barrio de Os Mallos se celebrará durante dos jornadas del mes de junio: el viernes 26 y sábado 27.

Estas fiestas populares son conocidas por reunir a personas de todos los lugares de la ciudad herculina debido a sus grandes propuestas gastronómicas, musicales y actividades infantiles.

La programación de este año todavía no ha sido revelada, pero se espera que salga a la luz a lo largo de las siguientes semanas. En Quincemil seguiremos las actualizaciones día a día.

Verbenas de San Xoán Bautista en Carballo

Cartel de las verbenas de San Xoán 2026 en Carballo

Desde el lunes 22 hasta el domingo 28 el municipio de Carballo acogerá As Verbenas do San Xoán Carballés, una serie de actuaciones musicales que estarán protagonizadas por algunas de las formaciones, grupos y artistas más importantes de Galicia.

Las Verbenas do San Xoán Carballés se perfilan como uno de los eventos festivos más importantes del mes de junio y pone en relieve la celebración de las fiestas de San Xoán.

Hay que tener en cuenta que, debido a que son unas verbenas que se celebran a final de mes, todavía no disponemos de la programación completa. Sin embargo, sabemos que esta edición será de lo más especial debido a las confirmaciones de las que ya disponemos:

Martes, 23 de junio

Orquesta Compostela

Señora DJ

Miércoles, 24 de junio

Panorama City

Baiuca

Jueves, 25 de junio

Los Satélites

La Última Legión

Viernes, 26 de junio

9Louro

Ráfaga

XXXI Festa do Raxo en Ponteceso

XXXI Festa do Razo en Ponteceso

Si nos alejamos algo de la comarca coruñesa, una de las verbena que no nos podemos perder es la Festa do Raxo en Ponteceso. El sábado 6 tendrá lugar la 31.ª edición de la destacada Festa do Raxo de Ponteceso, más concretamente en O Monte do Faro. Esta conocida fiesta se centra en la comida típica gallega del raxo, un plato que ha logrado enamorar a turistas de todas las partes de España y el mundo.

La programación completa es la siguiente: