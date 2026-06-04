Panorama y París de Noia actúan este sábado en este pueblo de A Coruña: habrá comida, hinchables y toro mecánico

Lo mucho que nos gusta a los gallegos disfrutar de una buena verbena no está escrito. Cada vez queda menos para dar la bienvenida oficial al verano y disfrutar de las fiestas a lo largo y ancho de la comunidad. Sin embargo, algunos municipios ya se adelantan con programaciones que son un auténtico bombazo.

Cee (A Coruña) celebrará este sábado 6 de junio su IX Festa do Porquiño, concretamente en la parroquia de A Pereiriña. En esta edición de 2026, la cita contará con una programación espectacular que reunirá a dos de las orquestas más seguidas y populares de Galicia: la orquesta Panorama y la orquesta París de Noia.

Habrá un gran asado de cerdo al espeto

La parroquia de Pereiriña, en el municipio de Cee, se prepara para vivir una intensa jornada festiva el próximo sábado 6 de junio, con una programación pensada para todos los públicos.

Desde primeras horas del día, el ambiente estará animado gracias a un pasacalles musical a cargo del grupo Peta Forte que recorrerá la localidad, dando paso a una sesión vermú amenizada por MM y Dúo Calú en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de buena música y buen ambiente.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 14:00 horas con la degustación de un gran asado de porquiño ó espeto. La ración tiene un coste de 15 euros. Además, los asistentes podrán disfrutar de vino gratuito durante la comida, convirtiendo esta cita gastronómica en uno de los grandes atractivos de la jornada. Del tardeo se encargará el grupo Male.

La organización también ha previsto actividades para el público infantil y juvenil, con hinchables para los más pequeños y un toro mecánico para los mayores que pondrá a prueba la destreza de los asistentes.

Ya por la tarde, la música seguirá siendo protagonista con diversas actuaciones musicales. El punto más álgido llegará a la noche con una gran verbena amenizada por dos de las orquestas más populares de Galicia. La Panorama y la París de Noia actuarán en A Pereiriña para finalizar una jornada de lo más festiva.