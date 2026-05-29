Gran churrascada y verbena con Los Satélites este fin de semana a menos de 30 minutos de A Coruña

La parroquia de Perbes, en Miño (A Coruña), se despide del mes de mayo con sus tradicionales fiestas en honor a la Virxe do Carmen y San Pedro, que tendrán lugar este mismo fin de semana, con una variada y completa programación.

De hecho, apenas quedan unas horas para que comiencen las fiestas de 2026 de Perbes, que se desarrollarán a lo largo de tres días y que, aprovechando las buenas temperaturas, no dejan excusa para perdérselas.

Churrascada al atardecer y verbena por la noche

Las fiestas de Perbes comenzarán hoy viernes, 29 de mayo, con un plan perfecto para los amantes del buen comer: una gran churrascada dará el pistoletazo de salida a un fin de semana de música y celebración.

La cita gastronómica arrancará al atardecer, con un precio de 15 euros la ración, y a continuación dará paso a una verbena amenizada por una de las orquestas más populares del momento, Los Satélites, junto al grupo Unión y Fuerza.

La fiesta continuará la jornada siguiente. La programación del sábado 30 comenzará a primera hora del día, a las 08:00 horas, con alboradas amenizadas por un grupo de gaiteiros, y una misa solemne y procesión en honor a la Virgen del Carmen, prevista a las 13:30 horas.

A mediodía habrá sesión vermú con la orquesta Fuego, que repetirá actuación por la noche junto a DJ Sebas 21, poniendo el broche de oro a la jornada.

El domingo 31 arrancará nuevamente con una misa solemne en honor a San Pedro, seguida de una sesión vermú con el dúo Maracuyá, que también será el encargado de animar el tardeo en Perbes.

Además, los más pequeños de la casa también tendrán su espacio en la programación de las fiestas, con una gran fiesta infantil prevista a las 17:30 horas.

Este es el programa completo de fiestas por días:

Viernes, 29 de mayo

Al atardecer, gran churrascada

Por la noche, verbena con Los Satélites y el grupo Unión y Fuerza

Sábado, 30 de mayo

A las 08:00 horas: Alborada con gaiteros

A las 13:30 horas: Misa solemne y procesión

A mediodía, sesión vermú con la orquesta Fuego

Por la noche, verbena con Fuego y el DJ Sebas 21

Domingo, 31 de mayo