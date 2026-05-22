Gran mejillonada y la actuación de Panorama y El Combo Dominicano en estas fiestas a 40 minutos de A Coruña

Julio y agosto son los meses en los que se concentran el mayor número de fiestas en el territorio gallego. Ciudades, pueblos y aldeas se reúnen en sus plazas y parques principales para festejar junto a las mejores orquestas de la comunidad y la degustación de diferentes manjares de la tierra.

Una de las fiestas más destacadas cerca de A Coruña es la que siempre organiza a xuventude de Teixeiro. Este año se han adelantado y ya han confirmado el cartel completo, confirmando la asistencia de varias de las orquestas más reconocidas de Galicia, así como una gran mejillonada popular.

Festa da Xuventude de Teixeiro 2026

As Festas da Xuventude de Teixeiro 2026 ya calienta motores con una programación repleta de música, tradición y mucho ambiente festivo que convertirá esta localidad, a 40 minutos de A Coruña, en uno de los puntos imprescindibles del verano gallego desde el 16 al 19 de julio.

El jueves 16 de julio arrancará la fiesta con un animado pasacalles a cargo de Festicultores, que recorrerán las calles de Teixeiro con mucho ritmo y buen rollo. A partir de las 21:30 horas tendrá lugar una gran mejillonada popular, una de las citas gastronómicas más esperadas, amenizada por Unión y Fuerza.

El viernes 17 llegará una de las primeras grandes verbenas con la actuación del grupo Los Coleguitas y la conocida orquesta Olympus, que se encargarán de poner el ritmo a partir de las 23:30 horas para ofrecer una noche de baile y espectáculo.

El sábado 18 será una de las jornadas más intensas de estas fiestas. A las 14:00 horas se celebrará la sesión vermú con la actuación de Aché. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, la charanga Os Atrevidos animará las calles con un nuevo pasacalles.

El plato fuerte llegará por la noche con una verbena a cargo de dos formaciones a partir de las 23:30 horas. Por un lado, la orquesta Aché volverá a subirse al escenario y, por otro, el público podrá disfrutar del nuevo show de la emblemática orquesta Panorama, su 'Time Tour 2026', hasta altas horas de la madrugada.

Las celebraciones finalizarán el domingo 19 de julio con una sesión vermú a las 12:00 horas a cargo de la orquesta Trébol. Por la tarde, la Charanga Santa Compaña continuará poniendo ambiente antes de la verbena fina a las 22:30 horas, en la que actuarán Trébol y El Combo Dominicano para despedir por todo lo alto las Festas da Xuventude de Teixeiro 2026.