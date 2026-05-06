Esta es la programación de las fiestas de Xuxán, que este barrio de A Coruña dedica al Santo Job

Con retranca, el barrio homenajea al santo bíblico de la paciencia con unas primeras fiestas llenas de música y con Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña, como pregonera

La historia se escribe cada día y este barrio de A Coruña continúa escribiendo la suya. Xuxán celebrará este fin de semana sus primeras fiestas de barrio, convertidas humorísticamente en unas fiestas patronales dedicadas al Santo Job.

Este personaje bíblico conocido por su resistencia y su paciencia es un buen paralelismo con la historia de este barrio que comenzó como "Parque Ofimático" a principios de siglo y solo en los últimos años se ha comenzado a construir y poblar. Tras años y mucha paciencia, cada vez hay más vida en este nuevo trozo de A Coruña al otro lado de la vía del tren que lo separa de Matogrande.

Las fiestas tendrán lugar este fin de semana del sábado 9 y el domingo 10 de mayo, y contarán con el pregón de la alcaldesa Inés Rey, que hará los honores en esta primera edición de las fiestas. Habrá dos días de música y diversión en las calles de Xuxán, centralizadas en la Praza de Xuxán, el punto central del barrio. Entre las actuaciones destacará la sesión vermú con Carlos Bau, el concierto de los años 80 y 90 de Pablo Balseiro la tarde-noche del sábado, y el tardeo ambientado en la misma época del domingo.

Cartel de las fiestas del barrio de Xuxán

Sábado, 9 de mayo

11:00 – Chocolate con churros

12:00 – Xogando a reciclar

14:00 – Pregón a cargo de Inés Rey, alcaldesa da Coruña

14:15 – Sesión vermú – Carlos Bau

16:30 – Actividades infantís inchables + festa da escuma

18:30 – Nova Trova Coruñesa

21:30 – Concerto 80’s - 90’s – Pablo Balseiro

22:30 – Acendido

23:15 – Sesión DJ

Domingo, 10 de mayo

11:00 – Pasarrúas a cargo de Folerpas

12:00 – Xogos tradicionais organizados pola AVV

13:30 – Sesión vermú – Os Kibbis

15:30 – Sesión musical xuvenil

17:00 – Tardeo 80’s - 90’s (DJ)

Las fiestas coincidirán con las del cercano Barrio de Las Flores, que darán el pistoletazo de salida a la temporada 2026 de fiestas de barrio este jueves.