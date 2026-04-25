La Feria de Abril regresa a A Coruña con cinco días de música, baile y tradición andaluza en Méndez Núñez

A Coruña volverá a llenarse de volantes, farolillos y sevillanas con la celebración de la Feria de Abril organizada por la Casa de Andalucía en la ciudad. El evento tendrá lugar del 29 de abril al 3 de mayo en los jardines de Méndez Núñez, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas de la primavera coruñesa.

La programación arrancará el miércoles 29 de abril a las 19.00 horas con la inauguración oficial de la carpa, que incluirá el pregón a cargo del periodista Pablo Portabales Barros, director de Voces de A Coruña en Radiovoz. Tras el discurso inaugural, el público podrá disfrutar de las primeras sevillanas, que darán el pistoletazo de salida a cinco jornadas de ambiente festivo.

El jueves 30 de abril, la feria continuará con la actuación de Begoña García a partir de las 22.00 horas, mientras que el viernes 1 de mayo será una de las jornadas más completas. A las 13.00 horas tendrá lugar una sesión vermú con el coro de la Casa de Andalucía, seguida por la actuación del grupo de baile de la entidad a las 20.00 horas. La noche se cerrará con el espectáculo de Ángel Montoya & La Gipsy Band a las 22.00 horas.

Cartel de la Feria de Abril en A Coruña

El sábado 2 de mayo arrancará también con sesión vermú, en este caso con Carlos Varela a las 12.30 horas. Por la tarde, el grupo de baile de la Casa volverá a subir al escenario a las 20.00 horas y, ya por la noche, Sandra Calderón protagonizará la actuación principal a las 22.00 horas.

La feria se despedirá el domingo 3 de mayo con una jornada cargada de tradición. A las 13.00 horas se celebrará una misa rociera cantada por el coro de la Casa de Andalucía y, a las 17.00 horas, Begoña García pondrá el broche final con la actuación de clausura.

Desde la organización destacan que se trata de “una cita imprescindible para vivir el alma del sur en el norte”, en un evento que cuenta con la colaboración del Concello da Coruña y la Junta de Andalucía. Durante cinco días, los jardines de Méndez Núñez se transformarán en un espacio de convivencia donde la música, el baile y la gastronomía andaluza serán los grandes protagonistas.