San Pedro de Nós, en Oleiros (A Coruña), celebra una fiesta con música y churrascada
La segunda edición de Invernós tendrá lugar este sábado 14 de marzo con el sorteo de un lote de ibéricos
San Pedro de Nós, en Oleiros, volverá este fin de semana a estar de fiesta. La pista cubierta de la Casa do Pobo Nós acogerá la segunda edición de Invernós el sábado 14 de marzo con música y comida desde el mediodía hasta la noche.
La fiesta arrancará a las 14:00 horas con una gran churrascada que se podrá degustar durante el resto del día. A las 14:30 horas comenzará una sesión vermú infinita con El Corta y por la tarde la música seguirá sonando con el Grupo Halcón (18:00 horas), Grupo Me Gusta Marte (19:30 horas), Gus DJ (20:30 horas), La Banda de Ayer (23:00 horas) y de nuevo Gus DJ y fin de fiesta como cierre (01:30 horas).
Toda la fiesta será en el recinto cubierto que también cuenta con aparcamiento.
Además, durante la celebración de esta fiesta Invernós, los asistentes podrán optar a un lote de ibéricos, que se sorteará en el descanso de la fiesta.