Si eres amante del queso, debes ir a esta fiesta gallega a finales de febrero: degustaciones y conciertos gratis

El queso de Arzúa (A Coruña) es uno de los más consumidos en Galicia, por lo que no necesita presentación. De sabor cremoso, suave y equilibrado, conquista a todo tipo de paladares. Desde 1989 cuenta con la denominación Produto Galego de Calidade y, desde 1995, está reconocido como Denominación de Orixe Protexida.

El queso de Arzúa-Ulloa es tan popular que incluso tiene una fiesta en su honor, que este año celebra su 51ª edición. Este municipio coruñés organiza cada año una celebración con una amplia programación para todos los públicos. Aunque el programa completo aún no se ha hecho público, ya se han dado a conocer los grupos que ofrecerán conciertos gratis.

Festa do queixo de Arzúa 2026

La festa do Queixo de Arzúa se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, convirtiendo el viernes en el pistoletazo de salida de una de las fiestas gastronómicas más populares de Galicia, que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes llegados de distintos puntos de la comunidad y fuera de ella.

Un año más, el recinto ferial acogerá la tradicional Feira do Queixo, con la presencia de numerosos stands de queserías locales y artesanos.

El sábado 28 de febrero, la recepción de expositores y mercancías tendrá lugar de 08:00 a 11:00 horas, mientras que la exposición y venta se desarrollará de 11:00 a 20:30 horas. El domingo 1 de marzo, la recepción será de 08:30 a 10:00 horas y la feria permanecerá abierta al público de 10:00 a 18:30 horas.

También se celebrará el tradicional concurso de tapas, en el que participarán diferentes establecimientos hosteleros de Arzúa. Los asistentes podrán recorrerlos para degustar propuestas elaboradas con queso y votar, mientras un jurado especializado se encargará de la evaluación final.

Otro de los platos fuertes será el Concurso do Maquetón, certamen musical impulsado por la Festa do Queixo para dar visibilidad a bandas emergentes, especialmente de pop-rock y nuevas tendencias.

En esta edición de 2026, el grupo ganador ha sido Dogo, un trío de Santiago de Compostela formado en 2023, que combina influencias de shoegaze, post-punk e indie. La banda recibirá 1.500 € de caché y actuará el sábado 28 de febrero.

La programación se completa con animación de calle, la Carreira da Terra do Queixo, showcookings, maridajes de queso con 1906, el festival infantil Pequequeixo, un torneo de ajedrez, conciertos y muchas más actividades.

Conviene estar atento a sus redes sociales y página web para conocer la programación de 2026 al completo.

Todos los conciertos y espectáculos serán gratuitos, en una carpa cubierta y con acceso libre. El sábado actuarán Dorian, Dakidarria, Dogo, Dolzaro y Cool Nenas, mientras que el domingo será el turno de Budiño, Ialma y MJ Pérez, que presentará su nuevo disco.

Queso D.O.P. Arzúa-Ulloa

Queso Arzúa-Ulloa festadoqueixo.org

El queso Arzúa-Ulloa, con Denominación de Origen Protegida desde 1995, es el más producido y consumido en Galicia. Se elabora con leche entera de vaca y cuenta con la distinción de Produto Galego de Calidade desde 1989.

Aunque su elaboración es tradicional y artesanal, la modernización del sector en los años 80 permitió mejorar el control del proceso y elevar su calidad.

Se presenta en piezas de entre 0,5 y 3,5 kilos, con corteza fina, elástica y brillante, de color amarillo pálido a oscuro, a menudo rodeadas por una cinta de tela. Su textura es untuosa, y su sabor es lácteo, suave y ligeramente ácido.