Si te gustan los callos, dirígete a este pueblo de 200 habitantes el viernes: verbena con Los Satélites por la noche

¿Sin planes para el fin de semana? ¿Qué te parece acabar el mes con una gran fiesta? Para aquellos que todavía no tengan claro cómo pasar el viernes por la noche, la pequeña aldea de Rúa, en Cervo (Lugo), organiza un plan ideal para los amantes de los callos y de la música.

Romerías religiosas, verbenas populares, exaltaciones gastronómicas... La agenda de ocio nunca se detiene en Galicia y, precisamente este viernes, comienzan en Rúa, una aldea lucense de apenas 200 habitantes, las fiestas de la Candelaria.

Verbenas, una fiesta de los callos y mucho más

Las fiestas de la Candelaria, celebradas principalmente el 2 de febrero, incluyen tradiciones como romerías y diversos actos litúrgicos. En Rúa, además, se festeja con una jornada gastronómica y un par de verbenas para bailar hasta altas horas de la madrugada.

Los vecinos de Rúa ya tienen todo listo para las fiestas de la Candelaria, que comenzarán este viernes, 30 de enero, y se extenderán durante todo el fin de semana, hasta el lunes, 2 de febrero, con un variado y completo programa de festejos.

Para los foodies o, lo que viene a ser lo mismo, amantes de la gastronomía, las fiestas de la Candelaria de Rúa comenzarán con una fiesta de exaltación de los callos. La cita comenzará a las 21:00 horas y los asistentes podrán degustar este exquisito manjar hasta agotar existencias.

A continuación, la orquesta Los Satélites pondrá ritmo a la verbena en una de sus primeras actuaciones de 2026. La fiesta continuará con Disco Conxuro hasta que el cuerpo aguante.

La jornada del sábado, 31 de enero, arrancará por la mañana, a partir de las 13:00 horas, con una misa cantada por el Coro Parroquial de Cervo y una procesión acompañada de gaiteiros, a la que le seguirá una sesión vermú amenizada por Primera Línea.

Por la noche, los vecinos de Rúa podrán seguir bailando con Origen y Olympus, y a la mañana siguiente, para empezar febrero por todo lo alto, el grupo Fénix pondrá el ritmo a la sesión vermú.

Las fiestas de la Candelaria llegarán a su fin el lunes, 2 de febrero, con una misa cantada por el Coro Parroquial de Cervo y una procesión acompañada de gaiteiros. A continuación, te presentamos el programa de festejos al completo:

Viernes, 30 de enero

A las 21:00 horas: 3ª Festa dos Callos

A las 22:30 horas: Gran verbena con Los Satélites y Disco Conxuro

Sábado, 31 de enero

A las 13:00 horas: Misa cantada y procesión acompañada de gaiteiros

A mediodía, sesión vermú con Primera Línea

A las 22:00 horas: Gran verbena con Origen y Olympus

Domingo, 1 de febrero

A las 13:00 horas: Misa cantada y procesión acompañada de gaiteiros

A mediodía, sesión vermú con el grupo Fénix

Lunes, 2 de febrero