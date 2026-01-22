Fecha confirmada: la orquesta canaria de moda aterriza en Galicia el 18 de marzo con entradas a 18 euros

Cualquiera que sea habitual en redes sociales sabe lo que es tener una canción pegada en la cabeza. En los últimos meses, un grupo canario se ha convertido en el fenómeno del momento, llenando plataformas como TikTok e Instagram con vídeos de gente cantando y bailando sus canciones.

Puede que no seas de los que graban trends y los suben, pero seguro que has visto decenas de vídeos con la misma canción: "Solo quiero que me des... un besito nada más" Sí, esa misma. El grupo Nueva Línea viajará desde Canarias hasta Galicia por primera vez para actuar el 18 de marzo en un municipio de la provincia de Lugo.

Nueva Línea por primera vez en Galicia

La orquesta femenina Nueva Línea, formada por cuatro cantantes, se ha convertido en uno de los fenómenos musicales del momento gracias a su enorme impacto en redes sociales. Aunque muchas personas las conocieron por su pegadiza canción Un beso, su éxito no se limita solo a ese tema.

La formación también ha conquistado al público versionando clásicos muy reconocibles, como Noche de copas, cuya famosa frase "una noche de copas, una noche loca" suena en cientos de vídeos virales.

Su crecimiento ha sido brutal. Tras hacerse populares en plataformas como TikTok e Instagram, donde cientos de usuarios comparten coreografías y fragmentos de sus canciones, Nueva Línea ya supera los 500.000 oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como una de las propuestas más escuchadas.

Ahora, el grupo se desplaza a Galicia por primera vez. Hace unas horas anunciaron que el próximo 18 de marzo actuarán en Galicia, concretamente en Celeiro, parroquia de Viveiro, en Lugo. Será una cita especial, ya que supondrá su debut en tierras gallegas y promete una noche llena de música, baile, y muy buen rollo.

El concierto tendrá lugar en La Conservera, un espacio cultural y de música en vivo que destaca por combinar distintas disciplinas artísticas y ofrecer experiencias únicas al público.

"Prepárate para vivir la primera actuación en tierras gallegas de @nuevalineaoficial. El próximo miércoles 18 de marzo a las 23:59 horas, La Conservera se llena de ritmo y espectáculo", dijo el grupo en su anuncio en redes sociales.

Tanto es su éxito, que ya se han agotado las entradas a 12 euros que lanzaron como promoción. Incluso, la segunda oferta que lanzaron a 15 euros. Actualmente, se encuentran en la tercera tirada por un precio de 18 euros más gastos de gestión (1,80 euros). Puedes hacerte con la tuya en este enlace.

"Asegura tu sitio en la pista y prepárate para el mejor ambientazo. ¡Te esperamos con la birra lista!", finalizan.