Si te gustan los callos, no te puedes perder esta fiesta: raciones gratuitas y verbena con Los Satélites

El programa festivo también incluye una sesión vermú amenizada por la charanga Santa Compaña e hinchables y pintacaras para los más pequeños de la casa

Los callos son uno de los platos más representativos del invierno gallego. Especialmente valorados por su textura melosa y sabor intenso, los callos son un plato de cuchara muy nutritivo, ricos en proteínas, vitaminas y minerales.

Fiesta de La Mikaela de Buño

Los callos a la gallega se elaboran con garbanzo, chorizo, ternera, jamón y tocino, entre otros ingredientes. Una forma de degustarlos es en casa, aunque también se puede acudir a una de las numerosas fiestas gastronómicas de Galicia.

Degustación de callos gratuita y fiesta toda la noche

Imagen de archivo de una actuación de la Orquesta Los Satélites.

Buenas noticias para los amantes de este plato tan emblemático de la cocina gallega: Fisterra (A Coruña) repartirá raciones gratuitas de callos este fin de semana con motivo de sus fiestas en honor a San Vicente y San Roque.

El municipio de la Costa da Morte ha preparado un programa festivo a la altura de la ocasión y, entre sus principales atractivos, figura esta degustación gratuita de callos para vecinos y visitantes que se acerquen a la localidad.

La degustación de callos se celebrará el sábado 24 y dará paso a hinchables y pintacaras para los más pequeños. Ya por la noche, tendrá lugar una gran verbena con la orquesta Los Satélites, la discoteca móvil CDC y el grupo La Tremenda, que animarán la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Los festejos se desarrollarán bajo una carpa climatizada, por lo que la lluvia, el viento o el frío no serán un impedimento para disfrutar de la celebración.

Además, en los días previos a la degustación de callos y la verbena también habrá actividades festivas. El jueves se celebrará una misa solemne en honor a San Vicente, acompañada por el grupo de gaitas O Rumbo Sardiñeiro, y el viernes habrá una fiesta con música de los años 80, 90 y 2000.

A continuación, te detallamos el programa completo de actividades con motivo de las fiestas en honor a San Vicente y San Roque de Fisterra:

Jueves, 22 de enero

  • A las 12:30 horas: Misa solemne en honor a San Vicente con el grupo de gaitas O Rumbo de Sardiñeiro

Viernes, 23 de enero

  • Verbena con el dúo D'Vicio y la discoteca móvil CDC, y sesión remember de los 80, 90 y 2000 con DJ Gabi, DJ Karpio y DJ Rubén Martínez

Sábado, 24 de enero

  • A las 10:00 horas: Alboradas a cargo del grupo folk Peta Forte, seguido de una misa solemne en honor a San Roque
  • Sesión vermú con la charanga Santa Compaña y degustación de callos gratis
  • A las 16:30 horas: Hinchables y pintacaras con Divertt
  • Por la noche, verbena con Los Satélites, el grupo La Tremenda y la discoteca móvil CDC