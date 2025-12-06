Mejillones y callos hasta reventar en esta fiesta del puente de la Constitución: será el domingo 7 y habrá música

El puente de la Constitución es una fecha ideal para viajar, ya que el festivo del 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) permite disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso, excepto para quienes estén trabajando este sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución Española).

Las escapadas cortas, ya sea para disfrutar de la nieve, visitar los mercadillos navideños en ciudades o hacer una escapada rural, son los planes favoritos. No obstante, la agenda de ocio también ofrece propuestas gastronómicas para los amantes de la buena comida.

Mejillones, callos, empanada y más

Sin ir más lejos, la parroquia de Araño, en Rianxo (A Coruña), ya tiene todo listo para su fiesta en honor a Santa Baia, que se celebrará mañana domingo 7 de diciembre y que contará con una gran mejillonada y una cena-baile en la que comer callos hasta reventar.

Llega a Araño la fiesta de Santa Baia con música, tradición y mucha fiesta. Las bombas de palenque darán el pistoletazo de salida a la celebración, que incluirá una misa y procesión acompañadas por los gaiteros Os Pequenos do Barbansa a las 12:00 horas.

Una hora más tarde, a las 13:00 horas, comenzará una sesión vermú y mejillonada acompañada de la música del dúo D'Vicio. Los asistentes podrán degustar uno de los platos estrella en Galicia mientras disfrutan de la música en directo.

Por la tarde habrá un pequeño descanso, pero será por un buen motivo: a las 21:00 horas dará inicio la cena-baile de Santa Baia. El menú, con un precio de 30 euros por persona, incluye empanada, callos, pollo asado con patata, postre y bebida.

Pero la jornada festiva no terminará ahí, ya que después comenzará una gran verbena nocturna con el dúo D'Vicio, a la que están invitados no solo los asistentes de la cena-baile, sino todos aquellos que deseen unirse. La verbena comenzará a las 22:30 horas.

Además, el miércoles 10 de diciembre se celebrará otra misa por Santa Baia a las 20:00 horas.

A continuación, te detallamos la agenda de fiestas de la parroquia de Araño: