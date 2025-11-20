La fiesta gallega para ponerse las botas por 15 euros: callos, empanada, postre, café y chupito

Para los últimos días del otoño y todo el invierno, el recetario gallego ofrece una lista supercompleta de platos de cuchara ideales para entrar en calor. Sin ir más lejos, los callos, por ejemplo, son todo un emblema de nuestra gastronomía.

Si hay un plato de cuchara que encanta a todos, esos son los callos a la gallega. De hecho, tal es la popularidad de esta tradicional receta de la cocina gallega que cuenta con numerosas fiestas en amplias zonas de la región.

La fiesta donde comer callos hasta reventar por solo 15 euros

Las fiestas gastronómicas son un clásico de la agenda de ocio en Galicia. Este fin de semana, en concreto este próximo sábado 22 de noviembre,el barrio ferrolano de Caranza celebrará una nueva edición de la Festa dos Callos.

Si no tienes planes para el fin de semana, no te puedes perder la Festa dos Callos, una jornada gastronómica para comer callos hasta reventar por el módico precio de 15 euros. El evento tendrá lugar este sábado, 22 de noviembre, en el Colegio La Salle (rúa Pardo Bazán, 1).

A partir de las 14:30 horas, la Comisión de Fiestas de Caranza comenzará a repartir el menú entre los asistentes, que podrán degustar deliciosos platos de callos acompañados de empanada, pan y bebidas. Pero eso no es todo: el menú también incluye postre, café y un chupito.

Para los amantes de la cocina tradicional, la Festa dos Callos es un plan imposible de rechazar. La jornada gastronómica comenzará a mediodía, a las 14:30 horas, y el menú incluirá todo lo necesario para disfrutar de una experiencia culinaria completa.

Más allá de ser una jornada gastronómica, la fiesta del barrio ferrolano de Caranza también ofrecerá música a cargo de DJ Fairlane y diferentes sorteos para los asistentes.

Las entradas, todavía disponibles, se pueden adquirir en los siguientes puntos de venta: Boulevard, Farmacia Juan de Austria, Lomas, Marenostrum, Carballo, R Zarra y O Paraxe. También a través del número de teléfono 620 619 867.