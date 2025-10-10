Plazeo Fest despide la temporada este sábado en A Coruña: música y gastronomía en la plaza de Vigo

¿Quieres seguir disfrutando al aire libre? El tiempo parece que nos acompaña este fin de semana en A Coruña, perfecto para disfrutar de una nueva edición de Plazeo Fest, la última de este año.

Tras dos intentos frustrados por culpa del mal tiempo, este sábado 11 de octubre, la fiesta regresa a la plaza de Vigo para celebrar el primer aniversario del restaurante Arraigo.

Esta nueva jornada festiva, que reúne a amigos y familiares, y en las últimas ediciones tuvo un gran éxito de público, estará repleta de comida callejera, cerveza Estrella Galicia, cócteles de autor y música en directo.

Desde las 17.00 horas, el ambiente arrancará con el sabor del Amara Brava Spritz, el nuevo concepto de Estrella Galicia, mientras los asistentes disfrutan de los primeros ritmos de la tarde.

A las 18.30 horas, el escenario subirá de temperatura con el concierto de SUPERGLÚ, la banda que ha conquistado al público con sus versiones de pop rock y los temazos de su último disco. Pero la fiesta no se detiene ahí: a partir de las 20.30 horas, DJ Óscar Cigarrón tomará el relevo con una sesión que promete mantener a todos bailando hasta el anochecer.

Después de dos cancelaciones, todo apunta a que este sábado la Plaza de Vigo se vestirá de gala para despedir el evento con el mejor sabor de boca: buena música y buen ambiente. Y además, el buen tiempo acompaña, y es que se espera un fin de semana de sol y temperaturas elevadas para esta época del año. Así que ¡a plazear!