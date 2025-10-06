‘Teatreo’, el nuevo tardeo en A Coruña que busca conquistar a los mayores de 40 años

A Coruña es una ciudad con mucha vida y una agenda de ocio que incluye cultura, gastronomía, actividades al aire libre y vida nocturna. Con la llegada del otoño, salir de casa por la noche se vuelve más difícil, pero para eso están los tardeos: la excusa perfecta para disfrutar de la ciudad a media tarde.

El tardeo se ha consolidado en A Coruña como una alternativa de ocio ideal para quienes prefieren la tarde a la noche. El término incluso ha sido reconocido por la Fundéu, que lo define como "apropiado para referirse a la actividad de salir de tapas o copas por la tarde".

El tardeo coruñés llega para quedarse

Tras el éxito de varios tardeos en A Coruña, llega a la sala Pelícano 'Teatreo', un tardeo con música actual donde los asistentes se convierten en los protagonistas del espectáculo. La cita será el próximo sábado 18 de octubre, de 18:00 a 23:30 horas.

'Teatreo' aterriza en A Coruña para ofrecer una tarde de otoño diferente, con un público variado de todas las edades, aunque especialmente atractivos para quienes están en la década de los 40 y 50.

Los domingos de resaca se han terminado: el tardeo permite disfrutar de un ambiente festivo sin tener que volver a casa pasada la medianoche (salvo para quienes quieran seguir bailando al ritmo de los últimos éxitos del momento).

Tardeo 'Teatreo' Sala Pelícano

'Teatreo' se celebrará el próximo sábado 18 de octubre en la sala Pelícano, en un horario perfecto para quienes prefieren no acostarse tarde: de 18:00 a 23:30 horas. La música animará a los asistentes toda la tarde, con los éxitos del momento para bailar, reír y disfrutar de un buen rato entre amigos.

Las entradas ya están a la venta, con distintos precios disponibles. La entrada general cuesta 10 euros, mientras que si se incluye cerveza o refresco, el precio es de 12 euros, y si se incluye una copa, 15 euros. Estos son los precios iniciales; conforme se vayan agotando las entradas, el precio aumentará.

También hay reservados disponibles desde 140 euros para grupos de 5 personas, que incluyen una botella con 10 refrescos.

Para todos aquellos que no puedan acudir a la cita del sábado 18 de octubre, la sala Pelícano organizará otra cita el sábado 1 de noviembre, con música indie pop y pop nacional.