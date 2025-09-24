Oleiros (A Coruña) se va de romería este fin de semana, y habrá churrasco, música y mucho más

El verano no termina en A Coruña hasta que el último municipio, pueblo o aldea celebra la última romería de la temporada. Estos eventos son una parte imprescindible de la cultura gallega, simbolizando la identidad y la conexión entre distintas generaciones.

Para todos aquellos que quieran alargar unos días más el verano -aunque el otoño ya haya comenzado de manera oficial-, Oleiros (A Coruña) reunirá este fin de semana a vecinos y visitantes con motivo de la XXII Romería de San Cosme de Maianca.

Música, juegos e hinchables para los niños

Ya es oficial: la XXII Romería de San Cosme de Maianca se celebrará este próximo sábado 27 de septiembre en Oleiros (A Coruña) con una variada agenda de actividades que incluye misas, juegos populares, una gran churrascada y verbenas en un ambiente festivo y familiar.

Oleiros (A Coruña) estará de fiesta este último fin de semana de septiembre con motivo de la Romería de Maianca, que comenzará este viernes 26 con una misa en honor a San Cosme y una sesión de música a cargo del DJ Erioa, todo como antesala de la jornada del sábado 27.

En esta ocasión, la Romería de San Cosme de Maianca, que ya va por su XXII edición, promete un sábado repleto de actividades y diversión para todos los asistentes. El día comenzará con una misa solemne, a la que le seguirá una sesión vermú amenizada por el grupo de gaitas y pandereteiras de A.C. Marola y una gran churrascada.

Vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de carne a la brasa en un ambiente festivo, que continuará por la tarde con un campeonato de tute y juegos populares. Como broche de oro, la orquesta Atenas será la protagonista de la verbena estelar.

A continuación, te detallamos el programa completo de la Romería de San Cosme de Maianca de Oleiros (A Coruña):

Viernes, 26 de septiembre

A las 19:00 horas: Misa en honor a San Cosme

De 21:00 a 23:00 horas: Música con DJ Erioa

Sábado, 27 de septiembre