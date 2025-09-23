Nueva cita con Plazeo Fest en A Coruña: comida callejera, cócteles y música en la plaza de Vigo

¿Con ganas de seguir disfrutando del verano? A Coruña alarga la temporada estival unos días más con la celebración del festival solidario más animado de la ciudad. El Plazeo Fest regresa este fin de semana a la urbe coruñesa con comida callejera, música, cócteles y mucho más.

La Plaza de Vigo será, una vez más, el epicentro del Plazeo Fest, que promete un fin de semana diferente como antesala del otoño. El evento se celebrará el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, reuniendo a amigos y familiares en un ambiente lleno de diversión y fiesta.

Hamburguesas, música en directo y cócteles

Tras el éxito del evento celebrado el pasado 12 de septiembre, el Plazeo Fest regresa a A Coruña -en concreto, a la plaza de Vigo- para alargar un poco más el verano con un fin de semana para recordar y celebrar la reciente apertura de Arraigo y los casi 20 años de Central Park.

Esta nueva edición, que se celebrará el viernes 26 y el sábado 27, contará con actuaciones en directo por la tarde, a partir de las 18:00 horas. Pero eso no es todo: también habrá comida callejera (hamburguesas y perritos) y cócteles para animar el ambiente.

#Coruña | Este fin de semana, vuelve el #PlazeoFest a la plaza de Vigo 🎸🎶 pic.twitter.com/2zl49hi8fl — Silcerino (@silcerino) September 23, 2025

Los dueños de los tres locales de hostelería de la Plaza de Vigo -Central Park, Arraigo y Roots- ultiman los detalles para celebrar una nueva edición del Plazeo Fest, un festival solidario que en ocasiones anteriores ha promovido donaciones a favor de la Cocina Económica y de diversas ONGs dedicadas a los animales.

El viernes 26 la fiesta empezará por la tarde, a las 18:00 horas, y una hora después actuará La Indirigible, seguida de Óscar C DJ. El sábado 27 habrá una sesión vermú a las 12:30 horas y, por la tarde, actuará el grupo Superglú y DJ Jorge Duckling.

A continuación, te detallamos el programa completo del Plazeo Fest para que no te pierdas ningún concierto:

Viernes, 26 de septiembre

A las 18:00 horas: Tardeo

A las 19:00 horas: La Indirigible

A las 21:00 horas: Óscar C DJ

Sábado, 27 de septiembre