Si te gustan las sardinas y el churrasco, debes ir a esta fiesta de Arteixo (A Coruña): come hasta que no puedas más

Los vecinos de Arteixo (A Coruña) comienzan con ilusión el mes de septiembre, ya que el próximo martes 16 arrancan sus fiestas grandes. La programación de este año contará con actos litúrgicos, charangas, sesiones vermú y una gran sardiñada y churrascada para amantes de la gastronomía.

Sardiñada, verbenas y mucho más

La música no llegará hasta el viernes 19, cuando a las 22:00 horas dará comienzo una gran verbena amenizada por la orquesta Marbella y la disco Impacto con las sesiones de DJ Nyan Boe y DJ David Bermúdez, que volverá a subirse al escenario al día siguiente junto a Acordes. Tal y como figura en la programación, también actuará el dúo Dilema.

Por otro lado, las fiestas de Santa Eufemia incluirán una gran sardiñada y churrascada para todos los asistentes la jornada del sábado 20, además de una paella gigante para degustar en compañía el domingo 21, como colofón final de fiestas.

A continuación, te detallamos la programación por días de las fiestas grandes en honor de Santa Eufemia en Arteixo (A Coruña):

Martes, 16 de septiembre

Misas a las 10:00, 11:00, 12:00 y 19:00 horas

Viernes, 19 de septiembre

A las 22:00 horas: Gran verbena con la orquesta Marbella y la disco Impacto con las sesiones de DJ Nyan Boe y DJ David Bermúdez

Sábado, 20 de septiembre

A las 10:00 horas: Charanga Os Celtas

A las 14:00 horas: Sesión vermú con la orquesta Acordes

A las 19:00 horas: Gran sardiñada y churrascada

A las 20:00 horas: Actuación de la agrupación musical Emilia Pardo Bazán

A las 22:00 horas: Verbena con la orquesta Acordes y la disco Impacto con la sesión DJ David Bermúdez

Domingo, 21 de septiembre