Así serán las fiestas de Rianxo (A Coruña) 2025: 8 días y 7 noches de fiesta con Galician Army, Los Satélites y más

Aunque septiembre es sinónimo de nuevos comienzos y rutina, la agenda de ocio no se detiene y sigue ofreciendo las últimas verbenas del verano para disfrutar al máximo.

Para quienes quieran alargar todo lo posible el verano, Rianxo (A Coruña) celebra su semana grande de las fiestas de Guadalupe del 12 al 19 de septiembre, con una variada programación dirigida a pequeños y mayores.

Así serán las fiestas de Rianxo (A Coruña)

Los vecinos de Rianxo (A Coruña) esperan con ilusión el inicio de las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. En total serán ocho días de fiestas para disfrutar de las verbenas y llevarse algún recuerdo del feirón mariñeiro.

En esta ocasión, una fiesta de los 90 dará el pistoletazo de salida a los festejos; en las jornadas posteriores llegarán las sesiones vermú, los conciertos de música tradicional y las verbenas con orquestas y grupos del momento.

Las fiestas contarán con el toque musical de Galician Army, orquestas como New York y Channel y bandas como Gaudí, cuyas actuaciones se irán sucediendo a lo largo de ocho días y siete noches inolvidables en Rianxo.

A continuación, te detallamos la agenda completa de verbenas:

Viernes, 12 de septiembre: Fiesta de los 90 a las 22:00 horas

Fiesta de los 90 a las 22:00 horas Sábado, 13 de septiembre: Verbena con Channel, Pili Pampín, Mekánica Rolling Band, Coolnenas y Galician Army a las 21:30 horas

Verbena con Channel, Pili Pampín, Mekánica Rolling Band, Coolnenas y Galician Army a las 21:30 horas Domingo, 14 de septiembre: Verbena con grupo Beatriz y Arizona a las 22:00 horas

Verbena con grupo Beatriz y Arizona a las 22:00 horas Lunes, 15 de septiembre: Verbena con Unión y Fuerza, y Gran Parada a las 22:00 horas

Verbena con Unión y Fuerza, y Gran Parada a las 22:00 horas Martes, 16 de septiembre: Verbena con Cougar y Marbella a las 22:00 horas

Verbena con Cougar y Marbella a las 22:00 horas Miércoles, 17 de septiembre: Verbena con Cayenna y Satélites a las 22:00 horas

Verbena con Cayenna y Satélites a las 22:00 horas Jueves, 18 de septiembre: Verbena con Gaudí y New York a las 22:00 horas

Verbena con Gaudí y New York a las 22:00 horas Viernes, 19 de septiembre: Rianxeira Infantil y gran verbena con Mar de Arousa, Ritmo Joven y Saudade a las 00:00 horas

El domingo 14 tendrá lugar la misa solemne a las 12:00 horas en la Capilla de Guadalupe y, a continuación, la procesión marítima por aguas de la ría de Arousa representará uno de los momentos para los asistentes.

Por otro lado, la programación ofrece una propuesta muy variada que incluye sesiones vermú al mediodía, hinchables y una divertida fiesta de la espuma, además de un feirón mariñeiro con puestos de artesanía repartidos por todo el casco viejo de la villa.

La gran traca final en la plaza de Castelao, el momento de mayor influencia y simbolismo, dará comienzo en la noche del 19 de septiembre, donde las orquestas y asistentes iluminan el Campo con las bengalas y entonan la popular Rianxeira.

Si no te quieres perder ningún evento, en la agenda de Quincemil puedes consultar la programación completa de las fiestas populares de Rianxo en honor a la Virgen de Guadalupe.