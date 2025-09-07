Ofrecido por:
El barrio coruñés de Eirís celebra el Día da Familia con una fiesta tradicional
Música, moda, artesanía, gastronomía y actividades infantiles centran el programa este fin de semana
Artesanía, deporte, música... El programa del Día da Familia que se celebra este fin de semana en el barrio coruñés de Eirís cuenta con actividades para todos los gustos y todas las edades.
Después de un sábado con talleres, el torneo de fútbol del Eirís SD, actuaciones musicales y una zona solidaria con las asociaciones El Legado de Max, Por qué no? y Alcer, la fiesta sigue este domingo con una carrera infantil y la feria de comercio y artesanía.
Debido a las inclemencias meteorológicas, en un sábado con alerta amarilla por fuertes vientos, la actuación de The Nunzia's Rock Band se ha tenido que ver aplazada a esta tarde desde las 20:00 horas.
Además, todas las actividades se han movido a la cúpula del parque de Eirís ante la amenaza de lluvia. Se mantiene, eso sí, la sesión de DJ Pukas, el desfile de moda y peluquería y la Festa HOLI con O doutor das prantas, el speaker oficial del parque del barrio.
Igualmente continúan los puestos de comida y bebida con pulpo y churrasco.
El Día da Familia está organizado por la Asociación de Comerciantes do Castrillón, Eirís e Monelos en colaboración con el Concello y las asociaciones vecinales de Eirís, Monelos y Palavea.