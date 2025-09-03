Las fiestas de A Coruña reúnen a 800.000 asistentes con un 70% de los artistas gallegos

La alcaldesa, Inés Rey, dio cuenta esta mañana del balance de la programación de fiestas y eventos culturales que tuvieron lugar este verano en A Coruña, que en el mes grande de celebraciones, agosto, congregaron a más de 800.000 personas.

Rey, acompañada por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y por el nuevo director del Área de Cultura, Uxío Novo, puso en valor estos datos y su impacto positivo para A Coruña tanto en términos económicos como de posicionamiento, "siendo como somos una ciudad que está a la vanguardia cultural en el noroeste de España".

En este sentido, las cifras son fruto de la programación continuada durante toda la época estival entre las que se encuentran la feria Mostrart, celebrada en Méndez Núñez, por la que pasaron unas 260.000 personas, que también aprovecharon para disfrutar de la Feria del Libro y la Feria del Libro Antiguo.

A esto se sumó la nueva edición de Viñetas desde o Atlántico, que batió un nuevo récord de visitantes con 120.000 personas. Una cifra similar a la alcanzada por el Festival Noroeste Estrella Galicia, que congregó 115.000 asistentes en cinco días de programación.

También en agosto, citas como la Batalla Naval y eventos gastronómicos como The Champions Burger actuaron como reclamo para 100.000 personas en cada caso. Y en las Noches de María Pita, Bonnie Tyler, Baiuca y el espectáculo Locos por la Música fueron las citas más destacadas y con mayor público.

Las cifras más destacadas en julio: Atlantic Fest y Morriña Fest

Estos datos de agosto se suman a los registrados en julio, cuando los muelles de A Coruña acogieron la nueva edición del Morriña Fest (35.000 espectadores) y actuaciones como las de Arde Bogotá y Leiva, con 15.000 y 12.500 asistentes, respectivamente.

A estas cifras se añaden también 45.000 espectadores en la semana de celebraciones del Atlantic Pride, entre los jardines de Méndez Núñez y la plaza de Pontevedra.

Tampoco faltaron los casi 7.000 asistentes al concierto de Alanis Morissette, toda una leyenda del pop-rock internacional, que actuó en el Coliseum el 9 de julio.

"En líneas generales, es cierto que las condiciones meteorológicas fueron muy favorables para la celebración de los festejos en general. Incluso en días más complicados, como fue el de Arde Bogotá, el público respondió. En este sentido, también hay que agradecer la implicación y el compromiso de la banda, que hizo un gran esfuerzo por seguir con la actuación en una noche en la que la lluvia y el viento lo pusieron muy difícil", apuntó Rey.

Apuesta por lo local

Uno de los datos más destacados de esta edición de las fiestas es que un 70% de los grupos y artistas que pasaron por la ciudad en el contexto de las celebraciones fueron gallegos. Luar na Lubre, Baiuca, Guadi Galego, Uxía y Grande Amore estuvieron entre los protagonistas.

A esto se sumó la nueva edición de la Romería de Santa Margarita, con 11.000 asistentes. La primera jornada supuso el estreno estatal del espectáculo Gala i Ovidio, con Aida Tarrío y Raül Refree sobre las tablas de un Teatro Colón lleno.

Sin faltar las fiestas de barrio

"La apuesta del Concello por la música y el talento de nuestra tierra queda plasmada año tras año porque Galicia es sinónimo de prestigio artístico y cultural, con artistas internacionales. Tenemos un compromiso firme con la cultura gallega, y eso también incluye a la cultura popular de nuestra ciudad, de nuestros barrios", precisó Rey, que hizo hincapié en el apoyo que está brindando el Concello para celebrar las fiestas en los barrios, que arrancaron en mayo con una programación de 21 citas, de las que solo restan cinco por celebrar: San Vicente de Elviña (6-7 septiembre), A Falperra (13-14 septiembre), Monte Alto (20 septiembre), Cidade Vella (3-4-5 octubre) y O Ventorrillo (9-12 octubre).

Más eventos entre septiembre y octubre

Inés Rey también recordó esta mañana que la programación cultural y de grandes eventos impulsada por el Concello continuará en las próximas semanas, ya fuera de la temporada estival.

A las puertas de celebrarse el Recorda Fest, el ciclo de conciertos de las Noches de la Ciudad Vieja y el Flores Rock, A Coruña también vive la cuenta atrás para una nueva edición de las Noches del Puerto, el regreso del ciclo Folk en el Colón (que en las próximas semanas incluye actuaciones de Capercaillie y Milladoiro) y los próximos conciertos de Joaquín Sabina, Quevedo o Coque Malla, a los que se sumarán las cinco fiestas que quedan por celebrar en los barrios.