La orquesta París de Noia confirma todas sus actuaciones de septiembre 2025

La orquesta París de Noia ha anunciado todas sus actuaciones del mes de septiembre de 2025, centradas en su gran mayoría en Galicia. La formación con sede en esta localidad de las Rías Baixas tiene 19 conciertos en el mes de septiembre, catorce de ellos en su comunidad de origen.

De este modo, la París actuará en fiestas de tanta tradición como las fiestas de San Ramón de Bealo, en Boiro, las del barrio de A Milagrosa de Lugo o en las fiestas de la Empanada de Carral, cerca de A Coruña.

Tras un breve periplo fuera de tierras gallegas, París de Noia volverá a la carga con presencia en las fiestas del Ecce Homo de Palas de Rei, la Romería da Virxe da Barca de Muxía, o las de O Barco de Valdeorras. Terminará el mes actuando en las grandes fiestas de Tomiño y O Porriño.

La agenda completa de septiembre

La París de Noia comenzará septiembre actuando en Illescas, para luego volver a Galicia durante la primera semana y volverse a ir a Cantabria y León. El resto del mes actuará exclusivamente en Galicia salvo por una escapada a Camponaraya, en León.